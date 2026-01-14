コインランドリーの利用時にやってはいけない行為について、配管工事業やコインランドリーの運営などを手掛ける共延工業（大阪府守口市）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【要注意】「えっ…」 これがコインランドリー利用時の“NG行為”です！

公式TikTokアカウントでは、「コインランドリースタッフが実は嫌がっている行動3選」というタイトルの動画を公開。

この動画では、コインランドリーの利用客にやってほしくないこととして、スタッフが「乾燥機が止まっていないのに開けようとする」「洗濯機にパンパンに洗濯物を詰め込む」「他の利用客の洗濯物を勝手に触る」の3つを紹介しています。

特に他の利用客の洗濯物を触る行為については、スタッフが「本当にNG」「トラブルの元になるのでやめましょう！」と注意喚起。

この投稿に対し、SNS上では「洗濯物そのままで、取りに来ない人迷惑」「洗濯物触られたくなかったら時間になったらすぐに取りに来なきゃ」「取り出す側も人の洗濯物を触るのは嫌！！いつまで経っても来ない方がいるから取り出しますよ！！」「乾燥が終わってるのにいつまでも取りに来ないで乾燥機使えずに困ることが多いです」「入れっぱなしもトラブルの元かと」など、洗濯済みの衣類を放置する行為に対する不満の声が上がっています。

コインランドリーを利用後は、すぐに洗濯物を取り出すようにしましょう。