35ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡ÈÅ¾¿È¡É¤òÊó¹ð¡¡¡Ö2·î¤«¤é½÷ÀÀìÍÑ¤Î¡Ä¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹â¶¶ÑÛ¡Ê35¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖYouTube¤Ç¤â¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢2·î¤«¤é½÷ÀÀìÍÑ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÂç¹¥¤¤ÊCHANCE¡¡GYM¿·½ÉÅ¹¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Ï¸½ºß¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¾ï¤Ë¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤ÇÆ¯¤¯Ãæ¤ÇÂÎ·¿¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤Î¾õÂÖ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¡ØÂÀ¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤Ë½ý¤Ä¤¡¢Áé¤»¤¿¤¤¤Î¤ËÁé¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÍý¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤«¤é¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð±¿Æ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±¿Æ°¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¡ÖÂÎ½Å·×¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤ÆÌó2Ç¯¸å¤Ë¤Ï17kg¤Î¸ºÎÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤â¡ØÁé¤»¤¿¡á·ò¹¯¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤Ï»Ä¤ê¡¢È©¤ä¿´¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¾õÂÖ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿©¤Ù¤ë¶²ÉÝ¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¤â¤È¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦ÂçÀÚ¤µ¤â³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö3¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤·¡Ö¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÇÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥ó¥¿¥ë¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÎ¤Ç¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð¸³¡£
¡¡¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Öº£¤Ï¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¡¢Æ°¤¤¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤À¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤òº£ÅÙ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤â°ì½ï¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡£ÂÎ·¿¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤äµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï½÷ÀÀìÍÑ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤òÂçÀÚ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿©»ö¤âÂÎ¤âÀ°¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï2021Ç¯¤Ë¡ÖÎáÏÂ¤Î»°½½Ï©¥°¥é¥É¥ëÁíÁªµó¡×¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢22Ç¯6·î¤Î³ÊÆ®µ»¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½ÉðÂº¤Ç¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£