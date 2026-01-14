ÃæÅçñ¥ÂÀ¡¡19ºÐÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤â¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×BOT±Ç²è¤Ç¼«²è¼«»¿¡¡º´Æ£Âç¼ù¡Ö¥Þ¥¸¤Ç°ìÈÖ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡LDH¤Î¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBATTLE¡¡OF¡¡TOKYO¡×¤Î·à¾ìÈÇ¡ÖBATTLE¡¡OF¡¡TOKYO¡½¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³¡½¡×¡Ê23Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡THE¡¡RAMPAGE¤Î»³ËÜ¾´¸ã¡¢´äÃ«æÆ¸ã¡¢±ºÀîæÆÊ¿¤ä¡¢FANTASTICS¤ÎÀ¤³¦¡¢º´Æ£Âç¼ù¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬È¯Â¤·¤¿2019Ç¯Åö»þ¡¢19ºÐ¤À¤Ã¤¿ÃæÅç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤È¤«¡¢ÍÄ¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿§¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿´¤ËÆ®»Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢BATTLE¡¡OF¡¡TOKYO¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢LDH¤Î¶¯¤¤ÉôÊ¬¤âÀ¨¤¤½Ð¤Æ¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ÀÎ¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ã¤«¤ê¤·¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤¦¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£º´Æ£¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤³¤Î±Ç²è¸«¤Æ°ìÈÖ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢FANTASTICS¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¤³¦¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡Ä¡×¤È¼«µÔ¡£¤·¤«¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤«¡¢2019Ç¯¤Î¤ä¤Ä¤È¤«¤Ï¡¢½é¤á¤ÆJr.EXILE¤Ç¹çÆ±¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤º¤Ã¤È¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬±ÇÁü¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£