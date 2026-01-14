¹â»ÔÁíÍý¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¡ÈÁá´ü¤Ç¤Î½°±¡²ò»¶¡É¤òÅÁÃ£¡¡19Æü¤Ë²ñ¸«³«¤ÀâÌÀ¤Ø¡¡Î©·û¡¦¸øÌÀ¤Ï¡È¿·ÅÞ·ëÀ®¡É¤â»ëÌî¤ËÄ´À°Æþ¤ê
¹â»ÔÁíÍý¤¬¡¢Íè½µ23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá´ü¤Ë¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ¤Î´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢À¯¸¢¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Î¿³È½¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÍè½µ·îÍËÆü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤äÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüÄø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢ÁíÁªµó¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¿·ÅÞ·ëÀ®¤â»ëÌî¤ËÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÅÞ¤Ï¤¢¤¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅÞ¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
