Number_i¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬2½µÏ¢Â³TOP3ÆÈÀê¡¡Íò°ÊÍè4Ç¯6¤«·î¤Ö¤ê»Ë¾å2ÁÈÌÜ
Number_i¤¬1·î2Æü¤ËÆ±»þÇÛ¿®¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à3ºîÉÊ¤¬¡¢¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¡¢2½µÏ¢Â³TOP3¤òÆÈÀê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¡ØDAY¡ÊÆü¾ï¡Ë¡Ù¤ÈNumber_i¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡ØiLYs¡Ù¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ØDAiLY¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
1°Ì¤ÏÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¡ØDAiLY&LOVE¡Ù¡¢2°Ì¤Ï´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¡ØDAiLY&SUN¡Ù¡¢3°Ì¤Ï¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¡ØDAiLY&CHILL¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±°ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë2½µÏ¢Â³¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÙTOP3ÆÈÀê¤Ï¡¢Íò¡Ê2021Ç¯7·î26ÆüÉÕ¡¢8·î2ÆüÉÕ¡Ë°ÊÍè¡¢4Ç¯6¤«·î¤Ö¤ê»Ë¾å2ÁÈÌÜ¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026/1/19ÉÕ¡Ë