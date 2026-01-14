31ºÐÌ¼¤Î¡Ö»ö¼Âº§¡×¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡ª ¡ÖÆ±À³¤¹¤ë¤Ê¤é·ëº§¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦59ºÐÊì¤ÎÀäË¾
ÈÕº§²½¡¢¾¯»Ò²½¤Ë²Ã¤¨¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤½¤ÎËÜ¿Í¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤â¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¡×¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿ÆÀ¤Âå¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö»ä¤Î¿ÆÍ§¤Ï¥Þ¥Þ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ÄÌ¼¤Î·ëº§¤ò¿´¤«¤é½ËÊ¡¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÁÓ¼º´¶
¥¢¥¤¥³¤µ¤ó¡Ê59ºÐ¡Ë¤Ï¤½¤¦¸À¤¦¡£Êì¿Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤¬¥â¥Æ¥â¥Æ¤ÇÎøÂ¿¤½÷¤Ç¤¢¤ë¤è¤ê¡¢¡ÖÃÏÌ£¤À¤±¤É¤¤¤¤»Ò¡£¤½¤Î¤è¤µ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
È¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢31ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤¬Æ±À¤Âå¤ÎÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ì¼¤«¤é¤ÏÉô²°¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢É×¤ÈÂç¤²¤ó¤«¤·¤¿¥¢¥¤¥³¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ä¤¤Ì¼¤òÍê¤Ã¤ÆË¬Ìä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÌ¼¤ÈÈà¤¬Éô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¾Ç¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ì¼¤ÏÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤«¤±¤ë¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤ÇÏ¢Íí¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£Èà¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ø¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ò¸«¤Æ¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£°¤¤´¶¤¸¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢Ì¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç1Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤É¤¦¤·¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÊÌ¤Ë¸À¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£·ëº§¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤Á¤ó¤È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡© »ä¤Ï·ëº§¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤À¤±¤ÈÌ¼¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡£¤½¤Î¤¦¤Á½Ð¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡£²¿¤ÎÊä½þ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢·ëº§¤ÏÊä½þ¤Ç¤âÊÝ¾Ú¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ÈÌ¼¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÌÛ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¡Ù¤È¤â¡£»ä¤Ë¤ÏÌ¼¤Î´¶³Ð¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤µ¤é¤Ëº£¤ÎÈà¤ÎÁ°¤Ë¤â¡¢ÊÌ¤ÎÃËÀ¤ÈÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥³¤µ¤ó¤Ï¡Ö°é¤ÆÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£
É×¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤â¤¦Âç¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤éÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤è¡£¤è¤Û¤Éº¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï»ä¤¬·è¤á¤ë¡£»ä¤Ï·ëº§¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¤À¤«¤éÀ©ÅÙ¤ÏÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£Èà¤È¤Ï¸Ä¿Í¤È¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤±¤É¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¤¤¤Þ¤¤¤¬´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
µ£Á³¤È¤·¤Æ¤½¤¦¸À¤¦Ì¼¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¤µ¤ó¤ÏÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶³°¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌ¼¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¯¤ÆÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤ÎËå¤Ë¤Ï¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤È3ºÐ¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ëå¤ÏÌ¼¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ëå¤ÏÎ¥º§·Ð¸³¼Ô¤À¤«¤é·ëº§¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÊÌ¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Æ¤¤Ê¤³¤È¤À¤â¤Î¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¸«±É¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏËå¤ÈÂç¤²¤ó¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡ÈÉáÄÌ¤Î¤³¤È¡É¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È¥¢¥¤¥³¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤¯¤é»Ò¤É¤â¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Þ¤Ç¸ý¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É×¤È¤Î´Ö¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¼¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢¥¢¥¤¥³¤µ¤ó¤Ï¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¸ýÁö¤ë¡£
¡ÖÌ¼¤Î·ëº§¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤ÈËå¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¥«¥Á¥ó¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¡¢¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éËå¤¬¡Ø¤Í¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Ä¤Ç¤·¤ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡£¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤È¡£¤ä¤ê¤³¤á¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êÌ¼¤Î¤³¤È¤Ïç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
ÀâÆÀ¤·¤Ê¤¤¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¸«¼é¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Î°¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
