£Ò£É£Ú£É£ÎÀï»Î¤¬ÅÜ¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤Î¤¦¤Î¤¦¤È¤ª¤ó¤Î¡©¡×£Â£Ä·ö²Þ¼«Ëý¤¬¼«¿È¤È¤ÎÂÐÀï·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¤Ë¡Ö²¶¤â°ú¤¯¤Ë°ú¤«¤ì¤Ø¤ó¡×Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÏÄó°Æ¡ÖÉé¤±¤¿Êý¤¬°²ß·ÎµÀ¿¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë£±£¸¡¦£µ¡×¡Ê£²£´Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥ß¥Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤¬£±£´Æü¡¢Ä«ÁÒ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë³ÊÆ®²È¤ÎÇòÀîÎ¦ÅÍ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¡¢£ó£á£ë£ë£ë£é¤È¥á¥«·¯¤¬£³·îÌ¾¸Å²°¤Ç¤Î£Â£Ä£±£¹¤ÇÀï¤¦»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤¬¡Ö¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£Æü¤Î¥á¡¼¥ó¤¬¡£ÇòÀîÎ¦ÅÍ¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢£²¿Í¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¡££ó£á£ë£ë£ë£é¤ÏÂ¾ÃÄÂÎ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤ÎÈ¿Â§Éé¤±¤òÇòÀî¤«¤é¤È¤¬¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤Æ¤Ä¤Ã¤«¤«¤ê¡¢ÂÐÀï¤òÍ×µá¡£¥á¥«·¯¤âÅö½é¤Ï°²ß·ÎµÀ¿¤òÉ¸Åª¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇòÀî¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÇòÀî¤â¡Ö£²¿Í¡¢Áê¼ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë²¶¤«¤±¤Æ»î¹ç¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤â°ú¤¯¤Ë°ú¤«¤ì¤Ø¤ó¤«¤é¡×¤È¡¢¾¡¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¾µÂú¡£¤¿¤À¡¢¥á¥«·¯¤ËÂÐ¤·¡Ö¤º¤Ã¤È°²ß·ÎµÀ¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê²¶¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥á¥«·¯¤Ï¡ÖºÇ¶áÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤è¡£±¿±Ä¤ÎÊý¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤è¡£ÌÌÇò¤¤¥±¥ó¥«¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇòÀî¤ÏÁ°²ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹æµãµñÈÝ¤·¤¿£ó£á£ë£ë£ë£é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤Î¤¦¤Î¤¦¤È¤ª¤ó¤Î¡©¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤·¤Ð¤¤¿¤¤¤Î¤Ï£ó£á£ë£ë£ë£é¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¤Ê¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¥Í¥Á¥Í¥Á¥Í¥Á¥Í¥ÁÍí¤ó¤Ç¤Ê¤¡¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°²ß·¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î£Ò£É£Ú£É£Î¤Ç£Â£Ä½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ë´°ÇÔ¡£Ä«ÁÒ¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬Î¦ÅÍ¤¯¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢Éé¤±¤¿Êý¤¬°²ß·ÎµÀ¿¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö°²ß·¤¯¤ó¸«¤Æ¤ë¡©£Â£Ä¥ë¡¼¥ë¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢·¯¤Ï¡£°ìÅÙ¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£