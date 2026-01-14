ME:I½êÂ°¤ÎLAPONE GIRLS¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤á¤°¤ë°ìÉôÊóÆ»¤ËÀ¼ÌÀ¡Ö³ºÅöµ»öÃæ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú»öÌ³½êÀ¼ÌÀ¡¿²ÃÆ£¿´¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëLAPONE GIRLS¤¬1·î14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯12·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¸µME:I²ÃÆ£¿´¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤È¤Æ¤â¿É¤¯»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¤¡×Ã¦ÂàÈ¯É½¤·¤¿¸µME:I¥á¥ó¡¢X¤Ç¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡Ö2026Ç¯1·î14ÆüÉÕ¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸µME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³ºÅöµ»öÃæ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò´Þ¤àÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´À¼±ç»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£¸å¤È¤â¡¢ME:I¤Ø¤Î¤´»Ù±ç»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ±Æü¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ë²ÃÆ£¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ä·ÀÌó½ªÎ»¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¿Í¤¬¸ÀµÚ¡£³èÆ°µÙ»ß¤ÎÍýÍ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÂµ¤¤ò¤á¤°¤ê¡¢»öÌ³½ê¤È¤ÎÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë²ÃÆ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¤·¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÉ¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤âME:I¤ÎCOCORO¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò»ä¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ME:I¤Ï2025Ç¯12·î22Æü¡¢KOKONA¡Êº´¡¹ÌÚ¿´ºÚ¡Ë¡¢COCORO¡Ê²ÃÆ£¡Ë¡¢RAN¡ÊÀÐ°æÍö¡Ë¡¢SHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¤Î4¿Í¤¬2025Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±·î31Æü¡¢²ÃÆ£¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤¯»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇYOU:ME¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯1·î14ÆüÉÕ¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸µME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ºÅöµ»öÃæ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò´Þ¤àÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´À¼±ç»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢ME:I¤Ø¤Î¤´»Ù±ç»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ø
²ÃÆ£¿´¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Î»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯£³·î¤Ë¤ªµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç»ä¤Îµ¢¤ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Î¿´¤äÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¤´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Þ¤Ç¿´ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÀ¸¤¤ë¸»¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆü¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈÃæ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙºÃÀÞ¤·¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤â1¤Ä1¤Ä¤¬ÂçÀÚ¤Ç´¶¼Õ¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´¤Æ¤È¤Æ¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤âME:I¤ÎCOCORO¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò»ä¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä1¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤òÁÛ¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤âÃ»¤¤´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ME:I¤ÎCOCORO¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤ä¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ´Ö¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¾Ð´é¤òËº¤ì¤º¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ME:I¤ÎCOCORO¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÃÆ£¿´¤È¤·¤Æí÷¤·¤¯Êâ¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç11¿Í¤ÎME:I¤òË¾¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£²ñ¤¦¤³¤È¤â½ÐÍè¤º¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
해외에서 응원해주신 팬분들께
조금 긴 기사지만 읽어주시면 감사드리겠습니다.
여러분의 응원은 항상 저에게 큰 힘과 용기가 되었습니다.
정말 감사합니다.
앞으로도 잘 부탁 드리겠습니다!
2026Ç¯1·î14Æü
²ÃÆ£ ¿´
