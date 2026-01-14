¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¹â»Ô²ò»¶¢ª£²·îÁíÁªµó¡¡¾®Âô°ìÏºµÄ°÷¡¢ËÌ¹ñ¤ÏÂçÀã·üÇ°¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×´ä¼ê¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤«¤é¤µ¤¨¼«¸ÊÅÔ¹ç²ò»¶¤ËÊò¤ìÊÖ¤ëÀ¼¤È
¡¡¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤¬£±£´Æü¡¢£Ø¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢£²·îÁíÁªµó¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤ËËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ÇÁªµó¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀã¤ä¹ÓÅ·¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÆó·î¤Î½é¤á¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÀã¤Þ¤Ä¤ê¡£ÂçÄÌ¤ê¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿·ÀéºÐ¶õ¹ÁÊÄº¿¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£´ä¼ê¤Ç¤âÀÑÀã¤ÇÁªµó±¿Æ°¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£ÁíÍý¼«¿È¤âÂ»ß¤á¤ò¿©¤é¤¦²ÄÇ½À¡£¤Ä¤Þ¤êËÌ¹ñ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÏËÌÆüËÜ¤Ç¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø³§¤µ¤ó¡¢ÌÔ¿áÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ±Æ¶Á¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä»ë¡£¡Ö´û¤Ë´ä¼ê¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤«¤é¤µ¤¨¼«¸ÊÅÔ¹ç²ò»¶¤ËÊò¤ìÊÖ¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎÌÜÏÀ¤ßÄÌ¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï³Ú¾¡¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤Èµ¤·¤¿¡£