¡Ú£×£×£Å¡Û¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡õ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤Î¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡Ö¥ê¥è¡×¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª½é£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï¿ô»þ´Ö¤Ç´°Çä
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Ç£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡õ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤¬Âç¿Íµ¤¤À¡£
¡¡¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤Î¡Ö¥á¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤«¤éÂ³¤¯¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ç¡¢ºòÇ¯£³·î¤Ë¤Ï¥¤¥è¤¬½ÉÅ¨¥ê¥¢¤òÇË¤ê½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤¬¶¦Æ®¡££µÆü¤Î¥í¥¦¤Ç¤Ï¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤«¤é¡¢½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¼ÔÆ±»Î¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î£×£×£Å¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Î¥í¥¦¤Ç¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Î´Ñ½°¤«¤éÂçÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤¬Ì¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥ÓÌ¾¡Ö£Ò£È£É£Ù£Ï¡Ê¥ê¥è¡Ë¡×¤âÀµ¼°¤Ë¥Á¡¼¥àÌ¾¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢£×£×£Å¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¥×¥í¥Õ¥£¥ëÍó¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤¿°Â°×¤¹¤®¤ë¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ç¤â¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ë¤Ï¿»Æ©¡££×£×£Å¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥ê¥è¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥×¥í¥ì¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤ï¤º¤«£±£µ»þ´Ö¤Ç´°Çä¤·¤¿¡×¡Ê¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¡Ë¡£¼ÂºÝ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖºÆÆþ²Ù¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÊä½¼¤·¤Æ¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏºÆÆþ²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö¤Î¥ê¥¢¤â¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¿ô»þ´Ö¤Ç´°Çä¡ª¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¡¡º£¡¢ºÆÆþ²Ù¤µ¤ì¤¿¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡£¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥ê¥è¡×¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ê¥è¡×¤Ï£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ê¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥¶¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¥Ç¥¤¡×¤Î¥ê¥Ö¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¡õ¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Îº×Åµ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£²¡×¡Ê£´·î£±£¸¡¢£±£¹Æü¡¢¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¤Ø¤ÎÆ»¤â»Ï¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤¤Ï¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡£