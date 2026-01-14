フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１４日、千葉・船橋市の「三井不動産アイスパーク船橋」で練習を公開した。初五輪に臨む中井は、２２日から四大陸選手権（北京）で五輪前最後の実戦。憧れの浅田真央さんが２０１０年の同大会で優勝し、その年のバンクーバー五輪でメダルを獲得。自身も勢いを付ける“真央ロード”に乗り、夢舞台につなげる。

オレンジ色の五輪代表ジャージーに初めて袖を通し、中井の心は弾んだ。

「これを着て、やっと実感が湧きました。オリンピックだ、すごいなって」。今季は昨年１２月のグランプリファイナルで２位、全日本で４位に入りつかんだ初五輪。新年を迎え「オリンピックシーズンが始まるなと。緊張感もあるけど、ワクワクが大きい」

“真央ロード”で突き進む。北京で２２日開幕の四大陸選手権を控える中井。競技を始めるきっかけとなった浅田真央さん（３５）は初五輪シーズンの２０１０年に四大陸選手権を制し、バンクーバー五輪の銀につなげた。最近、浅田さんの書籍で当時を振り返る場面で「四大陸選手権で勢いをつけて、オリンピックに行きたい」という言葉を目にしたと言う。自身を重ね「自分も四大陸で勢いをつけてそのままオリンピックに行けたら」と、初の主要国際大会Ｖを見据えた。

年末年始は元日だけ休み、２日から始動。この日は浅田さんの代名詞でもある武器の大技・トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を２本連続で完璧に降りるなど、好調をアピールした。五輪に向けては、フリーのコレオシークエンス（ステップやターン、イナバウアーなどの演技の組み合わせ）をブラッシュアップ。中庭健介コーチ（４４）によれば「シニアのお姉さんたちと戦う上で、力強さが欲しかった」と、審判へよりアピールできる“五輪版”となっている。

１７歳で挑む夢舞台。五輪はショート、フリーともに１本ずつのトリプルアクセルを入れる構成の予定だ。１週間後に控える四大陸選手権に向けては「勝ちたい気持ちは大きい」とキッパリ。大きなステップを踏み、準備を整える。中井は「浅田さんが大舞台で輝いている姿を見て（競技を）始めたいと思った。自分も五輪で最高に輝いている姿を見てもらって、夢を持っていただけるような演技をしたい」と、頼もしさすらのぞかせた。（大谷 翔太）

◆中井 亜美（なかい・あみ） ２００８年４月２７日、新潟市生まれ。１７歳。通信制の勇志国際高千葉２年。５歳で競技を始め２１年に新潟市から千葉県に拠点を移し、中庭健介コーチに師事。千葉・南行徳中２年の２２年全日本選手権で４位、２３年世界ジュニア銅メダル。ミラノ五輪シーズンの今季にシニア１年目を迎え、フランス大会でＧＰデビュー戦Ｖを飾る。趣味は音楽鑑賞。１５０センチ。

◆浅田真央のバンクーバー五輪イヤー ２０１０年１月の四大陸選手権に出場し、ショートプログラム（ＳＰ）３位から出たフリーで、２本のトリプルアクセルを決めて逆転優勝。１９歳で初出場した同年２月のバンクーバー五輪はＳＰ、フリーともに２位で銀メダルを獲得した。３月の世界選手権では、バンクーバー五輪女王の金妍兒（キム・ヨナ、韓国）を抑えて、金メダルを獲得した。

◆四大陸選手権 欧州を除く４大陸（アジア、北中南米、アフリカ、オセアニア）の選手らで争う主要国際大会。１９９９年に創設された。