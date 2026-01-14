¡Öºï¤é¤ì¤¿¡Ä¡×Æ²°ÂÎ§¡¢¡È´í¸±¥¿¥Ã¥¯¥ë¡ÉÈï³²¤ÇÀä¶«¡ª¡ÖÄË¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¸²ø²æ¤À¤±¤Ï¤»¤ó¤Ç¤¯¤ì¡×¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È 3¡Ý2 ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ²°ÂÎ§¤¬Â¼ó¤òºï¤é¤ìÀä¶«
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÆ²°ÂÎ§¤¬¡¢´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤ÆÌåÀä¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¹¥Ä´¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÈ¯¤·¤¿Æ²°Â¤Ï5Ê¬¤ËCK¤«¤éÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤òµó¤²¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢1¡¼2¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ë56Ê¬¤Ë¤Ï´í¸±¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¼«¿Ø¤«¤é¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Æ²°Â¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÎDF¥¸¥§¥Õ¡¦¥·¥ã¥Ü¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ´¤±½Ð¤µ¤ì¤ë¤È´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë³Ð¸ç¤Ç·ã¤·¤¯¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£Æ²°Â¤Îº¸Â¼óÉÕ¶á¤òºï¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¾Â¤Ç¶´¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÀ¼¤á¤Ã¤Á¤ã½Ð¤Æ¤¿¤ä¤ó¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Æ²°Â¤Ï¼ý²»¥Þ¥¤¥¯¤Ë½¦¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÀä¶«¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÌåÀä¡£¤µ¤é¤Ëº¸¼ê¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÃ¡¤¯¤Û¤É·ã¤·¤¯ÄË¤¬¤Ã¤¿¡£¼ç¿³¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÅ«¤ò¿á¤¡¢¥·¥ã¥Ü¡¼¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤¤Ë¤âÆ²°Â¤Ï¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£SNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ²°ÂÄË¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖÀ¼¤á¤Ã¤Á¤ã½Ð¤Æ¤¿¤ä¤ó¡×¡Öºï¤é¤ì¤¿¡Ä¡×¡ÖÆ²°Â¤Þ¤¸²ø²æ¤À¤±¤Ï¤»¤ó¤Ç¤¯¤ì¡¼¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ²°Â¤Ï77Ê¬¤Ë¸òÂå¡£Ä¾¸å¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËºÆ¤Ó¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Æ3¡¼2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë