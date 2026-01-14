1月21日(水)「上田と女が吠える夜」

受験勉強を頑張った女VS頑張らなかった女

受験シーズン到来！

青春時代を受験勉強に捧げた女と逃げ回った女が大激論

中学受験を頑張った高学歴アイドル・ACEes浮所飛貴も参戦！

「受験勉強を頑張った女と頑張らなかった女」

受験勉強を頑張った女たちのおすすめの勉強法も！

◆勉強のために1週間お風呂に入らなかった神田愛花の持論！髪サラサラは勉強していない証し

◆竹内由恵は全国模試で10位以内に入ったツワモノ！

◆医師免許を持つ芸人・忠犬立ハチ高 ノムラフッソは２歳で本を読める天才児だった！？

◆忠犬立ハチ高・王坂は推しのポスターを２枚並べて貼り、飴と鞭を自ら演出

◆pecoは「Ｘ」と「Ｙ」を使う理由が分からず「ハートマーク」に書き換えていた

◆南明奈は大好きなゲームで歴史上の人物や地理を学んだ

◆爛々・萌々は大学のシステムが分からず、単位はポイント制度！？大学院を更生施設だと勘違い

◆文系か理系かが自身でも分からない若槻千夏は一体何系？

◆ACEes浮所飛貴のぶっ飛び勉強法！仲間との長時間電話…ペンを走らせる音を聞いて励まし合った！



お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

いとうあさこ・若槻千夏・ファーストサマーウイカ

SPゲスト

浮所飛貴（ACEes）

女性ゲスト（五十音順）

神田愛花・竹内由恵・忠犬立ハチ高・peco・南明奈・萌々（爛々）