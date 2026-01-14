1月21日(水)「上田と女が吠える夜」受験勉強を頑張った女VS頑張らなかった女
1月21日(水)「上田と女が吠える夜」
受験勉強を頑張った女VS頑張らなかった女
受験シーズン到来！
青春時代を受験勉強に捧げた女と逃げ回った女が大激論
中学受験を頑張った高学歴アイドル・ACEes浮所飛貴も参戦！
「受験勉強を頑張った女と頑張らなかった女」
受験勉強を頑張った女たちのおすすめの勉強法も！
◆勉強のために1週間お風呂に入らなかった神田愛花の持論！髪サラサラは勉強していない証し
◆竹内由恵は全国模試で10位以内に入ったツワモノ！
◆医師免許を持つ芸人・忠犬立ハチ高 ノムラフッソは２歳で本を読める天才児だった！？
◆忠犬立ハチ高・王坂は推しのポスターを２枚並べて貼り、飴と鞭を自ら演出
◆pecoは「Ｘ」と「Ｙ」を使う理由が分からず「ハートマーク」に書き換えていた
◆南明奈は大好きなゲームで歴史上の人物や地理を学んだ
◆爛々・萌々は大学のシステムが分からず、単位はポイント制度！？大学院を更生施設だと勘違い
◆文系か理系かが自身でも分からない若槻千夏は一体何系？
◆ACEes浮所飛貴のぶっ飛び勉強法！仲間との長時間電話…ペンを走らせる音を聞いて励まし合った！
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
いとうあさこ・若槻千夏・ファーストサマーウイカ
SPゲスト
浮所飛貴（ACEes）
女性ゲスト（五十音順）
神田愛花・竹内由恵・忠犬立ハチ高・peco・南明奈・萌々（爛々）