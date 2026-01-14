´Ú¹ñ¤Ë¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÇÆþ¹ñ¸å¤Ë¼ºÀ×¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤ò¸¡µó¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¡×¡Ö¥Ó¥¶¤Ê¤·À©ÅÙ¤ä¤á¤Æ¡×
2026Ç¯1·î13Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹Á¤«¤é¥Ó¥¶¤Ê¤·¤Ç´Ú¹ñ¤ËÆþ¹ñ¸å¡¢½êºßÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í2¿Í¤¬¸¡µó¤µ¤ì¤¿¡£
Ë¡Ì³Éô¿ÎÀî½ÐÆþ¹ñ¡¦³°¹ñ¿ÍÄ£¤Ï13Æü¡¢½ÐÆþ¹ñ´ÉÍýË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç54ºÐ¤ÎÃæ¹ñ¿Í2¿Í¤ò¸¡µó¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2¿Í¤Ïº£·î1Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÀÄÅç¤«¤é¥«¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¿ÎÀî¹Á¤ËÅÏ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ºí©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÃÄÂÎ´Ñ¸÷µÒ¤Î¥Ó¥¶¤Ê¤·Æþ¹ñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆþ¹ñ¤·¡¢3Æü¤Ë½Ð¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½ÐÆþ¹ñÅö¶É¤ÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢8Æü¤Ë¥½¥¦¥ë»Ô¶åÏ·¡Ê¥¯¥í¡Ë¶è¤Ç1¿Í¤ò¡¢9Æü¤Ë¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤â¤¦1¿Í¤ò¸¡µó¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤Ï¡Ö´Ñ¸÷ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶â¤ò²Ô¤®¤Ë´Ú¹ñ¤ËÍè¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åö¶É¤Ï¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤¿¸å¡¢2¿Í¤òÂàµîÅýÀ©¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Î²ðÆþ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤âÄ´¤Ù¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Ó¥¶¤Ê¤·À©ÅÙ¤¬ÉÔË¡ÂÚºß¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Å°Äì¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤«¡×¡ÖÍê¤à¤«¤éÃæ¹ñ¿Í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÖÃæ¹ñ¤ÏºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡£Ãæ¹ñ¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤è¡×¡Ö´Ú¹ñ·Ù»¡¤ÎÁÜººÎÏ¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤Ê¡×¡Ö¥Ó¥¶¤Ê¤·À©ÅÙ¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ù¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÎÈÈºá¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÃ¯¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¡©¡×¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤³¤¤¤Ä¤é¤ò¼ê°ú¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¸«¤Ä¤±¤À¤·¤Æ¶¯À©½Ð¹ñ¡¢Æþ¹ñ¶Ø»ß¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë