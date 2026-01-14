¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤¬Âè11Àá¤ÎHG¤è¤ê¡ÖEZO Pay ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ï14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÈ¡´Û¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëSV¥êー¥°ÃË»ÒÂè11Àá¤Î¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎÀï¤è¤ê¡¢¡ÖEZO Pay ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖEZO Pay¡×¤Î¿·´ë²è¡ÖEZO Pay ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¤Æ¡Ö¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Í¤ëÁª¼ê¡×¤òÍ½ÁÛ¡£Í½ÁÛ¤¬ÅªÃæ¤·¤¿Êý¤Ç10,000EZO Pay¥Üー¥Ê¥¹»Ä¹â¡Ê1»î¹ç¡Ë¤Î»³Ê¬¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³ÍÆÀ¤·¤¿EZO Pay¥Üー¥Ê¥¹»Ä¹â¤Ï±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼Ò¤è¤ê¸åÆü¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ØÄ¾ÀÜ²Ã»»¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤ÏEZO PayÅÐÏ¿¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ñ¾ìÆâ¡¢³°¤Î¤É¤Á¤é¤«¤é¤Ç¤â¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤ÏÂè11Àá¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤«¤é2025-26¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Þ¤Ç¡£³Æ»î¹ç¤Î±þÊç´ü´Ö¤Ï»î¹çÅöÆü¤ÎÄ«9»þ¤«¤é»î¹ç³«»Ï5Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢EZO Pay·èºÑ¤Ç10¡ó´Ô¸µ´ë²è¤â¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥àÁ´¤Æ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£