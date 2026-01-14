13日（火）から14日（水）にかけて北海道では猛吹雪となったところがありました。この先も天気は小刻みに変わりそうです。

15日（木）は北日本や北陸でも寒さが緩んで雪から雨に変わるところがありそうです。

今後の雪雲の予想です。14日夜は、まだ日本海側で雪や吹雪が続いています。ただ、このあとは、これらの雪雲は急速に弱まるでしょう。15日朝は、いったん日本海側の雪も止むところが多そうです。ただ、すぐに日本海から次の低気圧や前線の雲が近づいてきます。

午後には再び日本海側から雨や雪が降り出してくるでしょう。夜にかけては北陸や東北北部で雪の降り方の強まるところもありそうです。

西日本から北日本は大気の状態が非常に不安定となります。落雷や竜巻など激しい気象現象にご注意ください。

予想最高気温です。

全国的に前日より大幅に高くなるところが多いでしょう。東北南部から九州は3月並みから、福岡では4月並みの陽気となりそうです。

10日間予報です。この暖かさ、しばらく続きそうです。19日（月）頃までは気温の高い状態が続きます。

ただ、20日（火）の大寒以降、再び厳しい寒さになるでしょう。

来週は大寒寒波にご注意ください。