º£Æü¤Ï²¿°û¤à¡©¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ºÙ¤¹¤®¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥×¥ì¥¹¡ÖMini Press¡×¤¬ÊØÍø¡ª
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¡¢ÎÐÃã¤Ê¤É¡¢°û¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ»¶ñ¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀµÄ¾ÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç»î¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑÈ¯¤Î¼«Î©·¿¥É¥ê¥ó¥¯¥×¥ì¥¹¡ÖMini Press¡×¡£¥¹¥ê¥à¤Ê·Á¾õ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃê½Ð¤ò1ËÜ¤Ç¤³¤Ê¤¹¥Þ¥ë¥Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¼Âµ¡¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»¶ñ´¶¥¼¥í¡£¥¹¥ê¥à¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¸«¤¿ÌÜ
¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥ê¥à¤Ç»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥Ä¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²¿¤«¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£Ä¾·Â2.6cm¤È¤¤¤¦¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤äµÞ¿Ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÂÑµ×À¤È±ÒÀ¸ÌÌ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹304¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤Ï·ÚÎÌ¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£¥á¥Ã¥·¥å¤ÎÌÜ¤ÏºÙ¤«¤¯¡¢¾®¤µ¤ÊÃãÍÕ¤â¤·¤Ã¤«¤êßÉ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÌ£¤Ê¤¬¤éÍ¥½¨¤Ê¤Î¤¬ÉÕÂ°¤Î¥á¥¿¥ë¥Ù¡¼¥¹¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÎ©¤Æ¤ÆÊÝ´É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî´¶¤¬Æü¡¹¤ÎÃê½Ð¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë
Áàºî¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¼ïÎà¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â´ðËÜÅª¤ÊÎ®¤ì¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÉôÊ¬¤ËÃê½Ð¤·¤¿¤¤Æ¦¤äÃãÍÕ¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¥«¥Ã¥×¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ªÅò¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£¿ôÊ¬ÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¹¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎÍÆÎÌ¤Ï¡¢»ä¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿ÃæÈÔ¤¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤ÇÌó13gÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤é¥Þ¥°¥«¥Ã¥×1ÇÕÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÐÃã¤ä¹ÈÃã¤Ê¤éÃãÍÕ¤¬·Ú¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÃê½Ð¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ´¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¥×¥ì¥¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃãÍÕ¤¬³«¤¤¤ÆÃê½Ð¤µ¤ì¤¿¤é°ú¤¾å¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Æ¥£¡¼¥¤¥ó¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼Åª¤Ê»È¤¤Êý¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Á´ÂÎ¤ò¤ªÅò¤Ë¿»¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Î·Á¾õ¤À¤±¾¯¤·µ¤¤ò»È¤¦¤«¤â¡£ÇØ¤ÎÄã¤¤¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤è¤ê¤Ï¡¢ºÙÄ¹¤¤·Á¾õ¤Î¥«¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÎÐÃã¡¦¹ÈÃã¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»î¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¡¢Ì£¤Î·¹¸þ
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÎÐÃã¡¢¹ÈÃã¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ì£¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë½Â¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÎÐÃã¤È¹ÈÃã¤Ï¡¢³Ñ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¡£»¨Ì£¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢ÆüÃæ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥³¥¯¤è¤ê¤â°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¡£»Å»öÃæ¤Ë¿å¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç°û¤á¤ë¡¢½Å¤¯¤Ê¤¤°ìÇÕ¤òºî¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆ÷¤¤°Ü¤ê¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹¥°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¸áÁ°¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¸á¸å¤ÏÎÐÃã¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å
µ¡Ç½¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖMini Press¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤³¤Î½Ä¤Ë¥¹¥Ã¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¡£µÞ¿Ü¤ä¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë²£Éý¤ò¼è¤é¤º¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¶ù¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¸³è´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ãê½Ð´ï¶ñ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¬½Ð¤¬¤Á¤Ç¡¢Ãª¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È½Ð¤¹¤Î¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤ËÆëÀ÷¤à¤¿¤á¡¢¡Ö°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ì¤ëµ÷Î¥´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ»¶ñ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¿È·Ú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥Ë¥Þ¥ë»Ö¸þ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÁªÂò»è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
