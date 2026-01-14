¤½¤ì¥É¥³¤Î¡ª¡©¢ª ¤Ê¤ó¤È¡Ú3COINS¡Û¡ª Âç¿Í¤â¥Ï¥Þ¤ë♡¡Ö·ã¤«¤ï¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×
º£¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤ò²Ä°¦¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¡¢¥Þ¥ó¥Í¥êÂÇÇË¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥éー¤ÇÂç¿Í¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤¼¤ÒÇä¤êÀÚ¤ìÁ°¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£
´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡ª ¥â¥Î¥Èー¥ó¥«¥éー¤Î¤¦¤µ¤®
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¤¦¤µ¤®¥Ïー¥È¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×\770¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤â¤³¤â¤³¤ÎÁÇºà´¶¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£¤¦¤µ¤®¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Ïー¥È¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥«¥é¥Ó¥Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê¤Ä¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¦¤µ¤®¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±ÂÎ»È¤¤¤â¤Ç¤¤½¤¦¡£¤Û¤«¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡È¥¸¥ã¥é¤Å¤±¡É¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Åß¥àー¥ÉËþÅÀ¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ïー¥È¥Á¥ãー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×\660¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥Ïー¥È·¿¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£¥·¥ó¥×¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¤Ê¬¤ò°ì¿·¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤Ç´Å¤¹¤®¤º¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤â»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¥«¥é¥Ó¥Ê¤â¥Ïー¥È·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥Ïー¥È¤Î¥Á¥ãー¥à¤Ë¤Ï¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M