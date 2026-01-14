FANTASTICSº´Æ£Âç¼ù¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤Î¡ÈÈþ¤·¤¤±³¡É¤Ë¾×·â¡Ö½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚBATTLE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡ÛTHE RAMPAGE¤Î»³ËÜ¾´¸ã¡¢´ä⾕æÆ¸ã¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡¢ FANTASTICS¤ÎÀ¤³¦¡¢º´Æ£⼤¼ù¡¢ ÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿LIVE IN THEATER¡ØBATTLE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡Ù ¡Ê1·î23Æü¤è¤ê¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ¿Íµ¤LDH¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬Âº¤¤¡×·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
ËÜºî¤Ï¡¢4²ó¤ËÅÏ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö³Ú¶Ê±ÇÁü¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¸¶ºî¾®Àâ¡ÖBATTLE OF TOKYO¡×¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë5¥Á¡¼¥à¤ÎÆ®¤¤¤Èå«¤ÎÊª¸ì¤Î¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤¿ºÇ¿·¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤òÍ»¹ç¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¿¾Âµªµ×¡Ê´ÆÆÄ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´ë²è¡Ë ¡¢º´Æ£⼤¡ÊµÓËÜ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´ë²è¡Ë ¡¢⽉ÅçÁíµ¡Ê⼩Àâ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´ë²è¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´°À®¤·¤¿±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥é¥¤¥Ö¤È¥¢¥Ë¥á¤¬Í»¹ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±ºÀî¤Ï¡Ö¾®Àâ¤ÎÊý¤Ï¸«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢±Ç²è¤ÎÊý¤Ï5ÇÜÂ®¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¡Ê´Ñ¤Þ¤·¤¿¡Ë¡ªÍ×¤é¤ó¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£´äÃ«¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¬º£²ó¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÊâ¤á¤ë¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
À¤³¦¤Ï¡Ö»£±Æ¼«ÂÎ¤Ï¤â¤¦¡¢¤½¤ì¤³¤½7Ç¯°Ê¾åÁ°¤È¤«¡£ñ¥ÂÀ¤â¤Þ¤À19ºÐ¤Î»þ¤Ë¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ëÉôÊ¬¤È¤«¡¢ÍÄ¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿§¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤±¤É¿´¤ËÆ®»Ö¤ä¡ØBATTLE OF TOKYO¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢LDH¤È¤·¤Æ¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¤ÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º´Æ£¤Ï¡Ö»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢âË¤ß¹ç¤¦»þ¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀèÇÚ¸åÇÚ¡¢Ìò¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ì¤º¤Á¤ç¤Ã¤È±óÎ¸¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ã¤Æü¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ìä¤ï¤ì¤¿ÃæÅç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ°ìÈÖ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢FANTASTICS¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£À¤³¦¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¡¢º´Æ£¤ÈÃæÅç¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤³¤½°ìÈÖºÇ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢2019Ç¯¤Î¤ä¤Ä¤È¤«¤Ï¡¢½é¤á¤ÆJr.EXILE¤Ç¤â¹çÆ±¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤º¤Ã¤È¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¡¢±ÇÁü¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶á¤Ä¤¤¤¿Èþ¤·¤±³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÃæÅç¤¬¡ÖºÇ¶á¤Ç¤¹¤Í¡¢Âç¼ù¤¯¤ó¤¬È±¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢º£Æü¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÈ±¿§»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö±³¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÃæÅç¤Ï¡Ö²¿²ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£3ÆüÁ°¤È¤«¤â1²ó¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤â¸À¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È·ÑÂ³¤·¤Æ¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¡×¤È¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡£ÃæÅç¤Ï¡Ö±³¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÃÙ¤¤¤Ã¤Æ¡ª¤â¤¦¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¡¢ÃæÅç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èþ¤·¤±³¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Î±ºÀî¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀµÄ¾¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ·îµÙ¤ß¤ÇÄ¹ºê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡£ºÇ½é¤Ë¤ª¼÷»Ê¤Î¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤¬¡Ø·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶Ã¤¤Î¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤Ë¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬½¸Ãæ¡£µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤¿±ºÀî¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÇß¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ì¼ê¤Ç¡£¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡©Ê¹¤¤Ê¤µ¤¤ÏÃ¤ò¡ªÇß¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î®ÀÐ¤Ë¼÷»Ê²°¤ÇÇß¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ø¡Ê·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÀÖ¤¤ÊªÂÎ¤¬¾è¤Ã¤¿Çò¿È¤Îµû¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢Âç¾¤¬Ç®¿´¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸À¤¤¡Ö¡Ø¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿©¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡£¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÉ½¾ð¤òÏÄ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ë¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£Èþ¤·¤¹¤®¤ë±³¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¼¡¤Ë¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡×¤ÈÁÄÉãÊì¤äÂç¾¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ç±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡LIVE IN THEATER¡ÖBATTLE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡×
¢¡ÃæÅçñ¥ÂÀ¡¢¼ã¤Æü¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¢¡º´Æ£Âç¼ù¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤Î±³¤Ë¡Ö½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×
