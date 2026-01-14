¹â»Ô¼óÁê¡¢½°±¡²ò»¶¤Ç¡Ö°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¡×¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ê¤ÉÌä¤¦¹Í¤¨¡Ä£±·î²ò»¶¤Ï£¹£°Ç¯¤Î³¤ÉôÆâ³Õ°ÊÍè¤Ë
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£±£´Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢£²£³Æü¤Ë¾¤½¸¤¹¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë¼óÁê¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Àµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Î£²£³Æü¤Ë²ò»¶¤·¡¢½°±¡Áª¤ò¡Ö£±·î£²£·Æü¸ø¼¨¡½£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡×¤ÎÆüÄø¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¿ÌîÅÞ¤ÏÁªµó½àÈ÷¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬Æ±ÀÊ¤·¡¢Ìó£±»þ´Ö£²£°Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¼óÁê¤Ï¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹ç°Õ¤Ë¤Ï¡¢½°±¡µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ê¤É¼óÁê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¯ºö¤âÁèÅÀ¤È¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¡£
¡¡²ñÃÌ¸å¡¢ÎëÌÚ»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¼óÁê¤Î·èÃÇ¤Ë½¾¤¤¡¢¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê°ÂÄêÅª¤ÊµÄÀÊ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö²áÈ¾¿ô¤òºÇÄã¸Â³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÄ´À°¤¹¤ë½ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¼óÁê¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£±·îÃæ¤Î²ò»¶¤Ï¡¢ÍâÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¹ñ²ñ¿³µÄ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤«¤é¼Â»Ü¤·¤¿Îã¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¸½¹Ô·ûË¡²¼¤Ç¤Ï¡¢£±£¹£µ£µÇ¯¤ÎÈ·»³°ìÏºÆâ³Õ¤È£¹£°Ç¯¤Î³¤Éô½Ó¼ùÆâ³Õ¤Î£²²ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¹ñ²ñË¡¤Î²þÀµ¤ÇÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬£±·î¾¤½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£¹£²Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ÏÎã¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢£²£³Æü²ò»¶¡½£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ï£±£¶Æü´Ö¤ÇÀï¸åºÇÃ»¤È¤Ê¤ë¡£·ÐºÑÍ¥Àè¤ò·Ç¤²¤ë¼óÁê¤Ï¡¢Í½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÃ»ÆüÄø¤¬ºÇÁ±¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤Ï¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ä¸øÌóºöÄê¤Îºî¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£ÌîÅÞÂè£±ÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÁªµó¶¨ÎÏ¤Î¶¨µÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞ´Ö¤ÇÏ¢·È¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Î©Ì±¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÆ±¤¸¹Í¤¨¤ò»ý¤ÄÌîÅÞ¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁªµóÀï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£