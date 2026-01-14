¥«¥ó¥Æ¤¬¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ø¡¡2026WÇÕ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±²¤½£Éüµ¢¤«
°ÎÂç¤ÊMF¤Î²¤½£Éüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¥¨¥ó¥´¥í¡¦¥«¥ó¥Æ¤Ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥«¥ó¥Æ¤È¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§´Ö¤Ç¤Î¸Ä¿Í¹ç°Õ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤È¤Î¥¯¥é¥Ö´Ö¤Ç¤Î¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥ó¥Æ¤Ï2026Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±³«ºÅ¤ÎWÇÕ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î²¤½£Éüµ¢¤ò·×²è¤·¤¿¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
34ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢²¤½£¤òÎ¥¤ì¤Æ»þ´Ö¤Î·Ð²á¤·¤¿¥«¥ó¥Æ¤À¤¬¡¢11·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ó¥Æ¤Ïº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ÇÇ¯Êð¤¬50%°Ê¾å¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£