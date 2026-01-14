¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½²òÇ¤¤ÎÎ¢Â¦¡¡11·î¤«¤éÁª¼ê¤È´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¹Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¤¬ÌÀ¤«¤¹
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò·èÃÇ¤·¡¢¸åÇ¤¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢»á¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¥ì¥¢¥ë¤ÎDF¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¡£2019Ç¯¤«¤é¥ì¥¢¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£
±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤¿¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»þÂå¤Î¸åÇ¤¤òÃµ¤¹¥ì¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¥¢¥í¥ó¥½¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç¤½¤Î·×²è¤ÏÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¡ØMARCA¡Ù¤Ï11·î¤´¤í¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Àï½ÑÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¡£Æ±»á¤Ï¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¼Â¼ÁÅª¤Ê¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢Àï½Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÀï½Ñ¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á1Ê¬1ÉÃ¤òÀË¤·¤ó¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÍÑ°Õ¤·¤¿åÌÌ©¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÉé²Ù¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¼«¿È¤ÎÍ¿¤¨¤¿»Ø¼¨¤ËÂÐ¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¡ÖÊÝ°é±à¤Î¥³¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë(¥ì¥¢¥ë¤Ë)Íè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¶«¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ÇÁª¼ê¤È´ÆÆÄ¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Ê¹Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥¢¥ë¤¬¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë²¿¤«¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÌá¤ê¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£