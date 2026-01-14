ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤ËÇº¤à¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¡¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤ÎÄ¹¿ÈFW¥¨¥ó¡¦¥Í¥·¥ê³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±Àµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼Äó¼¨¤Ø
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬º£Åß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇFW¤Î³ÍÆÀ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¤ÎFW¥æ¥»¥Õ¡¦¥¨¥ó¡¦¥Í¥·¥ê¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤¿FW¤Ç¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã»þÂå¤Ë¤Ï2ÅÙ¤ÎELÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ë¤Ï2024Ç¯¤«¤éºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï25»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï¿¼¹ï¤ÊÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁíÆÀÅÀ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«23¥´¡¼¥ë¡£FW¤¬ÉÔ¿¶¤Ç¡¢CF¤Î¥Ù¥È¡¢¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥ê¡¼2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç5¥´¡¼¥ë¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¡¦¥Í¥·¥ê¤Ï188cm¤È¹â¤µ¤Î¤¢¤ëCF¤Ç¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã»þÂå¤Ë¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç16¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£