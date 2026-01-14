ÃæÂ¼²í½Ó¡Ö»°¿Í»°ÍÍ¤ËÂçÊÑ¡×¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Î¡È¸ª¼Ö¥·¡¼¥ó¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤¬¡¢¼ç±é¤È±Ç²è½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Î¸ø³«ÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¦±é¤ÎÅÄÃæ·ò¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤ÈÅÐÃÅ¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1975Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥«¡¼¥¹¥±¡¢½©ÌîÂÀºî¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥°¥ºÏ»¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥ª¥á¥À¤Ë¤è¤ëÀÄ½Õ·²Áü·à¡£º£ºî¤Ï¡¢½é¤Î±Ç²èÈÇ¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢½©Ìî¤µ¤ó¤âÅÐÃÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢Æü¤ÎÀëÅÁ³èÆ°¤ÇÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é·çÀÊ¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²¿¤·¤í¡¢¤¢¤ÎÊý¤Ï82ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤´´ªÊÛ¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈ¾Í»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ°§»¢¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ÏËÜÅö¤ËÀ»ÃÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎµÈ¾Í»û¤È¤¤¤¦¥í¥±ÃÏ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢50Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÇ§ÃÎ¤µ¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åù¿ÈÂç¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Åö»þ¤Î°áÁõ¤Ï¼«Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¡£ÍâÆü¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î³Ê¹¥¤Ç»£±Æ½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÆó¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£Å¹¤Ë¥®¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤ÈÆó¿Í¤ÇÃÆ¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆóÆü¿ì¤¤¤Î¾õÂÖ¤Ç¼¡¤ÎÆü¤Î»£±Æ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð²¶¤é¡¢¤³¤ÎµÈ¾Í»û¤Ç¤º¤Ã¤È1Ç¯´Ö¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£3¿Í¤Ç¸ª¼Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤¹¤°¤½¤³¤éÊÕ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ºÇ½é¡¢¸ª¼Ö¤ÏÍ½Äê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤¢¤Ã¤¿3¿Í¤Ç¤Î¸ª¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²¶¤¬°ìÈÖ²¼¤Ç¡¢½©Ìî¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î¾å¤Ë¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖ¾å¤¬·ò¤Á¤ã¤ó¡£3¿Í¤Ç¤É¤³¤¬ÂçÊÑ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»°¿Í»°ÍÍ¤ËÂçÊÑ¤Ç¡£²¶¤Ï²¶¤ÇÉ´²¿½½¥¥í¤Î½ÅÎÌ¤òÃ´¤¤¤Ç¤¤¤ë¤·¡£2ÈÖÌÜ¤Î½©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢²¼¤ÏÆ°¤¯¤ï¾å¤âÆ°¤¯¤ï¤ÇÉÔ°ÂÄê¤À¤·¡£·ò¤Á¤ã¤ó¤Ï°ìÈÖ¾å¤Ç¹â¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤âËÍ¤Ï°ìÈÖ¾å¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È3¿Í¤Ç¤Î¸ª¼Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£