¡Ú ¹â¶¶Ê¸ºÈ ¡Û¡¡ÅìÌî·½¸ã¡¦½é¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¼ç±é¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤ËÍ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶Ê¸ºÈ¤µ¤ó¡¢Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¤µ¤ó¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¤µ¤ó¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¡¢°ËÆ£ÃÒÉ§´ÆÆÄ¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¼«¿È¤Î½ñºî¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯ºý¤òÆÍÇË¡£±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï¸®ÊÂ¤ß¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÆüËÜºÇ¹âÊö¤Îºî²È¡¦ÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯100ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¾®Àâ¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×¤¬¸¶ºî¡£ÅìÌî¤µ¤ó¤Î¸¶ºîºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ÎÌÚ¤Ëµ§¤ì¤Ð´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¯¥¹¥Î¥¤È¡¢¤½¤ÎÈÖ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤ÎÊª¸ì¡£
¥¢¥Ë¥áºîÉÊ½é¼ç±é¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÈÅìÌîÀèÀ¸¤Î½é¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤ËÍ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤ê¡¢¡È¸¶ºî¤âÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÅìÌîÀèÀ¸¤Î¾ð·ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°¦¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë°µÅÝÅª¸¶ºîÎÏ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¼«¿È¤Ï¡Ö¡û¡û¤ÎÈÖ¿Í¡×¤À¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡È¡Ö¥Õ¥¿¤ÎÈÖ¿Í¡×¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤ÈÅú¤¨¡¢ÆÈÆÃ¤Î²óÅú¤Ç²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤È¡È¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤«¼«Ê¬¤¬¤¢¤Õ¤ì¤½¤¦¤Ê»þ¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»ö¤ò²¡¤·»¦¤¹¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¿´¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡È¤Ê¤Î¤Ç¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤Î¿Í¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸ì¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¤«¤é¡È¥Õ¥¿¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÌä¤ï¤ì¡ÈÌµ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡É¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÍÍ»Ò¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢»Ê²ñ¤«¤é¤Ï¡ÈÅ·³¤¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤¿¤Þ¤Ë³«¤±¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤â¡È¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä°ì½ï¤Ë³«¤±¤È¤¤Þ¤¹¡©¡É¤È¹â¶¶¤µ¤ó¤Î´é¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
担当:芸能情報ステーション
