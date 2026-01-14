¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤è¤ê¤¤¤Ä¤â¤Î»äÉþ»Ñ¤Î¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½PLUMÄ¾ÈÎ¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ¤Ï¡ÖÅÜ¤ê´éVer.¡×¡õ¡Ö¤·¤ç¤²´éVer.¡×¤Î¸ò´¹¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°
¡¡¥Ôー¥¨¥à¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨ー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤ò5·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï25,300±ß¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼ÒÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖPLUMÄ¾ÈÎ¡×¤Ë¤Æ¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï5·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï27,500±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¤¤¤Ä¤â¤Î»äÉþ»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¾åÃå¤ä¥¥å¥í¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¶¤ê¸þ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ËÍÉ¤ì¤ëÉþ¤Î¤·¤ï¤äÈ±¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉ½¾ð¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ¤Ç¤Ï¡ÖÅÜ¤ê´éVer.¡×¡õ¡Ö¤·¤ç¤²´éVer.¡×¤Î2¼ï¤Î¸ò´¹¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖPLUMÄ¾ÈÎ¡×Í½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
·îÂ¼¼êÝÜ
5·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§ ÄÌ¾ïÈÇ 25,300±ß
¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ 27,500±ß
¢¢¡ÖPLUMÄ¾ÈÎ¡×¤Î¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¥Úー¥¸
¢¢¡ÖPLUMÄ¾ÈÎ¡×¤Î¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ ¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ¡×¥Úー¥¸
¢¢¡ÖPLUMÄ¾ÈÎ¡×¤Î¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ ¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ¡×¥Úー¥¸
¡ÖPLUMÄ¾ÈÎ¡×Í½ÌóÆÃÅµ¡ÖÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×
¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×- PLUMPMOA (@pmoa_plum) January 14, 2026
1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ·îÂ¼¼êÝÜ
¤´Í½Ìó³«»Ï¤Ç¤¹¢ö
¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ¤È¤·¤Æ¡ÖÅÜ¤ê´éVer.¡×¡Ö¤·¤ç¤²´éVer.¡×¤ÎÉ½¾ðÊÑ¹¹¥Ñー¥ÄÉÕ¤¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿✨
PLUMÄ¾ÈÎ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ÇÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö
¢§¤´Í½Ìó¡¦¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§https://t.co/0fCxryOs64#³Ø¥Þ¥¹ #PLUM pic.twitter.com/Q43HieAMfE
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
¢¨¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£