¡¡¥Ôー¥¨¥à¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨ー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤ò5·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï25,300±ß¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼ÒÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖPLUMÄ¾ÈÎ¡×¤Ë¤Æ¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï5·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï27,500±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¤¤¤Ä¤â¤Î»äÉþ»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¾åÃå¤ä¥­¥å¥í¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¶¤ê¸þ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ËÍÉ¤ì¤ëÉþ¤Î¤·¤ï¤äÈ±¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉ½¾ð¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ¤Ç¤Ï¡ÖÅÜ¤ê´éVer.¡×¡õ¡Ö¤·¤ç¤²´éVer.¡×¤Î2¼ï¤Î¸ò´¹¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖPLUMÄ¾ÈÎ¡×Í½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
