¼ãÄÐÀé²Æ¡¡²ÈÂ²°¦¤Î¶¯¤µ¤æ¤¨¤Ëµ¯¤¤¿Èá·à¡¡¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤Ç¡Ä¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î²ÈÂ²¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»Ò¡¡À¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀ¡×¡£Ä¹½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Ï¿Æ¤ÎÏ·¸å¤äÊèÌäÂê¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ÈÂçÊÑ¤ÊÌäÂê¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤È¤ÎÀ¼¤¬¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Ï¿Í¤Ë´Å¤¨¤¬¤Á¤À¤È¤ÎÀ¼¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÄÐ¤Ï·»¤¬¤¤¤ëËö¤Ã»Ò¤Ç¡¢¡Ö·»¤â¿Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÅÜ¤é¤ì¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÍÄ¾¯´ü¡×¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²áÊÝ¸î¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡È¤Á¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¼ãÄÐ¡ËÂç¾æÉ×¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¿Æ¤â·»¤âÌÌÅÝ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤Î°¦¾ð¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯Ä¹¤¯¤é¤¤¤Ç¡£·»¤¬º¸¼ê¡¢¥Þ¥Þ¤¬±¦¼ê¤òÂç¾æÉ×¡©¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ê³ê¤Ã¤¿¡Ë¡£»ä¤¬Å¾¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Î¾Êý¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Î¾ÏÓ¡¢È´¤±¤¿¡£Ã¦±±¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£Î¾ÏÓ¤ò¥×¥é¥×¥é¤µ¤»¤ë¼ãÄÐ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÄÐ¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢ÎÙ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ãÄÐ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ê¤Î¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡ÖÎ¾ÏÓÈ´¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥¹¥±¡¼¥ÈÉÝ¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£