Âè174²ó³©Àî¾Þ Ä»»³¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Î¡Ö»þ¤Î²È¡×¡¢È«»³±¯Íº¤µ¤ó¤Î¡Ö¶«¤Ó¡×
¡¡Âè174²ó³©Àî¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ä»»³¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Î¡Ö»þ¤Î²È¡×¤ÈÈ«»³±¯Íº¤µ¤ó¤Î¡Ö¶«¤Ó¡×¤Î2ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³©Àî¾Þ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Ä»»³¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Î¡Ö»þ¤Î²È¡×¤Ï¡¢¼è¤ê²õ¤·¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¤¢¤ë°ì¸®²È¤ÎÎò»Ë¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£·úÃÛ´Ø·¸¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë½»¿Í¤Î´¶¾ð¤äµ²±¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºî¼Ô¤ÎÄ»»³¤µ¤ó¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô½Ð¿È¤Î33ºÐ¤Ç¡¢¼«Âð¤âÀß·×¤·¤¿·úÃÛ»Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤Ç»°ÅÄÊ¸ÕÜ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£³©Àî¾Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1ºîÉÊ¤ÎÈ«»³±¯Íº¤µ¤ó¤Î¡Ö¶«¤Ó¡×¤Ï¡¢¼ºÎø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÔÌò½ê¤Ë¶Ð¤á¤ëÃËÀ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡£Âçºå¡¦°ñÌÚ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ëÆæ¤ÎÏ·¿Í¤«¤éÆ¼Âøºî¤ê¤ÈÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ºî¼Ô¤ÎÈ«»³¤µ¤ó¤ÏÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î33ºÐ¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤Ë¡ÖÃÏ¤ÎÄì¤Îµ²±¡×¤ÇÊ¸éº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£È«»³¤µ¤ó¤â³©Àî¾Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë