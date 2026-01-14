¡Ö²È¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×É× vs ¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡×¤ÈÅÜ¤ëºÊ¡Ä¡ª¤¹¤ì°ã¤¦É×ÉØ¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤Ç²ÈÄí¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤²ÈÂ²¡×¤Îºî¤êÊý¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¤À¡×¡½¡½¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤ò¾è¤»¤¿¼«Å¾¼Ö¤È¤È¤â¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ï¥é¥æ¥¤µ¤ó(@yukky_kk)¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉÔÃí°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤È¤¤¤¦¹½Â¤¾å¤ÎÌµÍý¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯²á¤´¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ø¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÈÂ²¤ò¼èºà¤·¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿Ãø½ñ¡Ø¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¤²ÈÂ²¡×¡Ù¡£É×ÉØ¤ÎÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤ò²ò¾Ã¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
É×¤ÏÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ç°é»ù¤ÏÂ¾¿Í»ö¡¢ºÊ¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²È»ö¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¾ï¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥Ï¥é¥æ¥¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ÈÊ¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÇ§¼±¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤À¡£ºÊ¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶«¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢É×¤Ï¡Ö²È¤Ëµ¢¤ë¤ÈÎä¤¿¤¯¤µ¤ì¤ë¡×¡Öµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÂ³°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥é¥æ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¤é¤á¤ëÊý¤¬³Ú¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÈèÊÀ¤·¤¿°é»ù´Ä¶¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£
¢£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡×¤¬ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡£Åö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò°é¤Æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
É×¤Ë¡ÖÅö»ö¼Ô°Õ¼±¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¥Ï¥é¥æ¥¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ç¸ì¤Î¹©É×¤À¡£¡Ö»ä¤¬¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¡×¤È¤¤¤¦°ì¿Í¾Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡×¡Ö¤ï¤¬²È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¼ç¸ì¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄí¤ÎÌäÂê¤ò¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²ò·èºö¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤º¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤ò¶Ä¤°¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡£»þÃ»²ÈÅÅ¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢Äê´üÅª¤ÊÉ×ÉØ¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¡ÖÃç¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²ÈÄí¤ÎÉ÷ÄÌ¤·¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µß¤¤¡£¹¬¤»¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤³Ð¸ç
¥Ï¥é¥æ¥¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²ÈÂ²¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿ºÇÂç¤Î¼ý³Ï¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÉ×ÉØ¤â¡¢É¬¤º¸±°¤Ê»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤éÊÌ¤ì¤ë³Ð¸ç¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¤½¤Î¶¯¸Ç¤Ê°Õ»Ö¤¬¡¢Áê¼ê¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ï¥é¥æ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Î¹¬¤»¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Ï¥é¥æ¥(@yukky_kk)
