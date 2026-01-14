Ìë·Ê¤¬Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦¡ÖÄ¹Ìî¸©¤Î²¹ÀôÃÏ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÊÌ½ê²¹Àô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
Åò¤±¤à¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÌë·Ê¤òÄ¯¤á¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢²¹Àô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£³¹¤ÎÅô¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê·Ê¿§¤ä¡¢¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿ÀÅ¤«¤Êµ±¤¤Ï¡¢¿´¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ìë¤òºÌ¤ë·Ê´Ñ¤È²¹Àô¤ÎÌþ¤·¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤¤Î²¹ÀôÃÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1¡Á2Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ìë·Ê¤¬Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦²¹ÀôÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ìë·Ê¤¬Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦¡ÖÄ¹Ìî¸©¤Î²¹ÀôÃÏ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤â°ì½ï¤ËÌë·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö°Â³Ú»û¤È¾ï³Ú»û¤ò·ë¤ÖÍ·ÊâÆ»¤«¤é¤Ï¡¢ÊÌ½ê²¹Àô³¹¤ÎÄ¯Ë¾¤¬Àä·Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÍ·ÊâÉ´Áª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»¶ºöÆ»¤ÇÌë·Ê¤ò¸«¤ë¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥´¥ó¥É¥é¤ÇÌë·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡£¥´¥ó¥É¥é¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ä¤±¤¤¤ÏÄÁ¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î²¹Àô³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬»Ä¤ê¡¢Ìë¤ÏÀÅ¤«¤Ç¾ð½ï¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÅÄ¼Ë¤«¤é¸«¤ëÌë·Ê¤Ï±óÊý¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°Å¤¤Ãæ¤ËÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬µ±¤¤¤ÆåºÎï¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§ÊÌ½ê²¹Àô¡¿65É¼Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëÊÌ½ê²¹Àô¤Ï¡¢¡Ö¿®½£¤Î³ùÁÒ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÎò»Ë¤¬¸Å¤¯¡¢¿ô¡¹¤Î¹ñÊõ¤ä½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤¬ÅÀºß¤¹¤ë²¹ÀôÃÏ¤Ç¤¹¡£²¹Àô³¹¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Ìë¤Ë¤ÏÉ÷¾ð¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢ÀÅ¤«¤ÊÌë·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÂæ¤Ë¤¢¤ë½É¤«¤é¤Ï¾åÅÄ»Ô¤ÎÌë·Ê¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢²¹Àô¾ð½ï¤ÈÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤òÆ±»þ¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ÌîÂô²¹Àô¡¿86É¼Ä¹Ìî¸©²¼¹â°æ·´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÌîÂô²¹Àô¤Ï¡¢Åß¤Î¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê²¹ÀôÃÏ¤Ç¤¹¡£²¹Àô³¹¤Ë¤Ï13¤Î³°Åò¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î²¹ÀôÊ¸²½¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³°Åò¤Î¸®Àè¤ä²¹Àô³¹¤ÎÆ»¤¬²¹¤«¤¤Åô¤ê¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢Åò¤±¤à¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅß¤ÎÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢²¹¤«¤¤¸÷¤¬Åô¤ë²¹Àô³¹¤ÎÌë·Ê¤Ï³ÊÊÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
