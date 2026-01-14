物価が上がる時代、「株式投資」が味方になる理由。100円から始められるインフレの備えとは？
先日、筆者の母がお菓子を買ってきた際、中身をみて「また、小さくなったんじゃないの？」と愚痴をこぼしていました。
食料品がいつの間にか高くなっていたり、内容量が減っていたりすると「また値上げか……」と嫌な気持ちになりますよね。
一方で、愚痴をこぼしつつも、やはり好きなブランドの食品を買ってしまう自分もいて、「やっぱり、多少高くても、この会社の品質はいいから、高くても買っちゃうんだよなあ」とも感じます。
物価上昇でも値上げできない会社はどんどん淘汰されていますが、逆に、しっかり値上げしても顧客との絆が壊れない会社は、生き残り続けています。
やはり食料品は自分の口の中に入れるものですから、知りもしない怪しいところから買うのは怖いですよね。だから、有名なところが作ったお菓子だと品質も安心だし、いつも食べていて味を知っているから買いやすくもあります。
値上げのニュースは「嫌だなあ」と感じつつ、値上げしてもお客さんが離れない会社を見ると「この会社は強いんだな」と感じます。
また、食品、日用品、電気、通信など生活に絶対必要なものは、値段が上がっても買い続けるしかありません。だから、こういう会社は値上げしてもお客さんが離れにくいです。
最近だったら、NTT＜9432＞とか、KDDI＜9433＞とか。ちょっとマニアックな会社だと光通信＜9435＞あたりは、手堅く儲かっているんだろうなと思います。
株というのは会社が発行している「会社のオーナーになる権利」みたいなものなのですが、優良企業の株を持っていると、資産残高が物価に連動しやすくなります。
消費者のままだと、商品が値上げされれば「支払うお金が増える」だけ。でも、もしあなたがその会社の株を持っていたらどうでしょう？ 企業のオーナーになる、ということは「値上げする立場」になるということでもあります。
会社が値上げをして利益をしっかり出せば、オーナーに配当として還元されたり、株価が上がったりします（もちろん、例外もありますが）。
つまり、値上げを嘆く人から、値上げを味方にする人へと立場が逆転するわけです。
経験上、株式投資はバブルじみた高値でつかむと損をしますが、平均的なリターンは金利4〜6％くらいと言われています。
筆者はすでに株式投資に病みつきになってしまい、ほとんど全財産を株式投資に回しています。
さすがに筆者は例外的だと思いますが、月100円でも200円でも株式投資をやってみて、「値上げに備えてみる」のも選択肢の1つです。
昔は、幅広く分散投資をしようと思うと大金が必要でしたし、多額の手数料がかかりました。しかし今では、100円から全世界の株式に分散投資できるくらい手軽になり、インフレに備えやすくなったと感じます。
また、iDeCoなどの制度をうまく使えば、所得税を抑えられるかもしれません。慣れてきたら「値上げに強い会社」を自分で探して、個別株に挑戦してみてもいいでしょう。
物価が上がると「また値上げか」と残念な気持ちになりますが、僕らには株式投資などを通じて「値上げをする側の立場になる」という選択肢があります。
今すぐ何かを始める必要はありません。ただ、「値上げする側に回る方法もあるんだな」と知っておくだけで、次にニュースを見たときの気分が少し変わるかもしれませんね。
文：中原 良太（個人投資家・トレーダー）
18歳に株を始め、25歳でYahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞。主に株式投資とマネー（お金）についての情報をSNSやYouTube、メルマガなどで発信。IQ上位2％のMENSA会員。
(文:中原 良太（個人投資家・トレーダー）)
