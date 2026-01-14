¡ÖÅð»£¤µ¤ì¤Æ¤â²æËý¡¢¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ëà·ãÅÜáSNSÅê¹Æ¤Ë°Õ¸«Ê®½Ð¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¡¡Áá²µ½÷ÎïÆá¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë
ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸½¾ì¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSIRIUS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÁá²µ½÷ÎïÆá¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤ÎÅð»£Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤ÇÅê¤²¤«¤±¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ï¹Ó¤ì¤ë¤Í¡¼¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤Î»£±Æ¤ò½ä¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡Ïª½Ð¤Î¤¢¤ë°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ë¶È¤ÎPR¤Î¤¿¤á¤Î°áÁõ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê»£¤é¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌäÂê»ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÂÎ¤Î°ìÉô¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤¿àÉôÊ¬»£¤êá¡£¡Ö¤Ê¤¼·ù¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤òDVD¤Ë¤·¤ÆÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Î¾®Á¬²Ô¤®¤Ë¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅð»£¤Ï¼Ö¤Î²£¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÙ·ÆÃæ¤ä¥È¥¤¥ì¤Ë¸þ¤«¤¦¿Íº®¤ß¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÅÅ¼Ö¤Ê¤é¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ê¤é¥»¡¼¥Õ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤À¤«¤éÅð»£¤µ¤ì¤Æ¤â²æËý¡¢¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¥ã¥¹¥È¤ËÎã¤¨¤ÆÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖSNS¤ÎÉáµÚ¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Î¥â¥é¥ë¤¬Ç¯¡¹Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ð¥º¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥·¥Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¤Ê¤É¹¥°ÕÅª¤Ê¤¤°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«Ç§¼±¤·¤Æ¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«Ê¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â±¿±Ä¤Î¼þÃÎÅ°Äì¤¬À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤ò¤Ê¤¯¤»¤ÐÅð»£¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌµ¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ëÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£