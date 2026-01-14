ÈÓÅÄ·½¿¥¡¡¥â¡¼Ì¼¡£ÎòÂå¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¡¤¤¤¸¤êµ¤Ì£ÀâÌÀ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤½¤ÎËí»ì¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÈÓÅÄ·½¿¥¡Ê44¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥â¡¼Ì¼¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»Ò¡¡À¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀ¡×¡£Ä¹½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Ï¿Æ¤ÎÏ·¸å¤äÊèÌäÂê¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ÈÂçÊÑ¤ÊÌäÂê¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤È¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÅÄ¤âÄ¹½÷¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎòÂå¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢Ä¹½÷¤Ç¤¹¡¢¤Û¤È¤ó¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæß·Íµ»Ò¤Á¤ã¤ó¡ÄÄ¹½÷¡¢»ä¡¦ÈÓÅÄ·½¿¥¡ÄÄ¹½÷¡¢1¥«·î¤Ç¼¤á¤¿Ìð¸ý¿¿Î¤¡ÄÄ¹½÷¡×¡£ÆÇ¤Þ¤¸¤ê¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡¢MC¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¤Ï¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª¤½¤ÎËí»ì¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÅÄ¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼Îò¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Ë¼å¤ß¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£´Å¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¤â²È¤Ë¼ç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÊÆ20¥¥íÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¡¢2¡¢3¡¢4¤Ç»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸ª¤äÏÆ¤Ê¤É¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¡£ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£