¡¡µð¿Í¤Ï£±£´Æü¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤é¤¬¼«¼ç¥È¥ì¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥¢¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ô£Ï£Ç£Ï¡×¡¢ÂçÀªÅê¼ê¤é¤¬¼«¼ç¥È¥ì¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥¢¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ô£Á£É£Ó£Å£É¡×¤ò¡¢£±£´Æü¤«¤éµð¿Í¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Å¡×¤Ç¤Ï¡¢£²·î¾å½Ü°Ê¹ß¤Ë¼è¤ê°·¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ô£Ï£Ç£Ï¡×¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢¿¹ËÜÅ¯À±¡¢³ûÂÇ±ÍÆó¤Î£³Áª¼ê¤¬»²²Ã¡£¸Í¶¿Åê¼ê¤ÎÊì¹»¡¦À»¿´¥¦¥ë¥¹¥é³Ø±à¹â¡ÊµÜºê¸©±ä²¬»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤È¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò¡¢¸Í¶¿Åê¼ê¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ô£Á£É£Ó£Å£É¡×¤ÏÂçÀª¡¢ËÙÅÄ¸¿µ¤ÎÎ¾Åê¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¡¢ÂçÀªÅê¼ê¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
¢£¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ô£Ï£Ç£Ï¡¡¡Ç£²£¶¡×
¡¦£Î£É£Ë£Å¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¡¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¡¡£±£²¡¤£°£°£°±ß
¡¦£Î£É£Ë£Å¡¡¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¡¡¡£Ô¥·¥ã¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡£¶¡¤£´£°£°±ß
¢£¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ô£Á£É£Ó£Å£É¡¡¡Ç£²£¶¡×
¡¦£Î£É£Ë£Å¡¡¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¡¡¡£Ô¥·¥ã¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¶¡¤£´£°£°±ß
¢¨¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç