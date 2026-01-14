¡Úµð¿Í¡Û£²£¶Ç¯¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î£Ó£Ô£Á£Î£Ã£Å¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÈ¯Çä
¡¡µð¿Í¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Î£Ó£Ô£Á£Î£Ã£Å¡Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¡ËÀ½¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢£±£´Æü¤«¤éµð¿Í¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½ÌóÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ä¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Å¡×¤Ç¤Ï¡¢£²·î£±Æü¤«¤é¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡Áª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤È¤â¤Ë£²£°£²£¶Ç¯ÈÇ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢£Ù£Ç¥í¥´¤È£Ô£Ç¥í¥´¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ¼ó¤Ë¤³¤Þ¤«¤ÊÌÏÍÍ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
¡¦£Â£Á£Ó£Å£Â£Á£Ì£Ì¡¡£Ó£Ï£Ã£Ë£Ó¡¡£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ï£Ô£Ã¡Î¡Ç£²£¶¡¡£Ù£Ç¡Ï¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¡¡¡¡£´¡¤£±£¸£°¡¡±ß
¡¦£Â£Á£Ó£Å£Â£Á£Ì£Ì¡¡£Ó£Ï£Ã£Ë£Ó¡¡£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ï£Ô£Ã¡Î¡Ç£²£¶¡¡£Ô£Ç¡Ï¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥°¥ì¡¼¡Ë¡¡¡¡£´¡¤£±£¸£°¡¡±ß
¡¦£Ã£Á£Ó£Õ£Á£Ì¡¡£Ó£Ï£Ã£Ë£Ó¡¡£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡Î¡Ç£²£¶¡¡£Ù£Ç¡Ï¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¡¡¡¡£²¡¤£¸£¶£°¡¡±ß
¡¦£Ã£Á£Ó£Õ£Á£Ì¡¡£Ó£Ï£Ã£Ë£Ó¡¡£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡Î¡Ç£²£¶¡¡£Ô£Ç¡Ï¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥°¥ì¡¼¡Ë¡¡¡¡£²¡¤£¸£¶£°¡¡±ß
¢¨¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç