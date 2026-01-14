±ßÇã¤¤°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ë¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£¸¡¥£±£¹¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
±ßÇã¤¤°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ë¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£¸¡¥£±£¹¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢°ìÃÊ¤È±ßÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï158.50¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤È158.19¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇµÞÍî¡£¥æー¥í±ß¤Ï°ì»þ184.33¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï212.89¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤ËÇãÌá¤·¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï158.60ÉÕ¶á¡¢¥æー¥í±ß184.70ÉÕ¶á¡¢¥Ý¥ó¥É±ß213.30ÉÕ¶á¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡158.62¡¡EUR/JPY¡¡184.73¡¡GBP/JPY¡¡213.29
¡¡¥í¥ó¥É¥óÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢°ìÃÊ¤È±ßÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï158.50¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤È158.19¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇµÞÍî¡£¥æー¥í±ß¤Ï°ì»þ184.33¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï212.89¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤ËÇãÌá¤·¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï158.60ÉÕ¶á¡¢¥æー¥í±ß184.70ÉÕ¶á¡¢¥Ý¥ó¥É±ß213.30ÉÕ¶á¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡158.62¡¡EUR/JPY¡¡184.73¡¡GBP/JPY¡¡213.29