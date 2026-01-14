ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ¡¡¡¡
ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ¡¡¡¡
1/14
EUR/USD
1.1535 (14²¯¥æー¥í)
1.1575 (5.25²¯¥æー¥í)
1.1600 (8.61²¯¥æー¥í)
1.1625 (13²¯¥æー¥í)
1.1650 (7.81²¯¥æー¥í)
1.1700 (7.07²¯¥æー¥í)
1.1765 (5.41²¯¥æー¥í)
1.1800 (8.68²¯¥æー¥í)
USD/JPY
157.00 (5.42²¯¥É¥ë)
157.05 (5.02²¯¥É¥ë)
158.00 (7.33²¯¥É¥ë)
162.00 (9.0²¯¥É¥ë)
GBP/USD
1.3380 (5.4²¯¥Ý¥ó¥É)
¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.15-1.18¤Ë¤«¤±¤ÆÉý¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1.1625¤Î¸½ºß¿å½àÉÕ¶á¤ËÂçµ¬ÌÏÀßÄê¤¢¤ê
¥É¥ë±ß¤ÏÀáÌÜ¿å½à160.00¤Ë¤ÏÆÃÃÊ¤ÎÀßÄê¤Ê¤·
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3380¤È²¼Êý¿å½à¤ËÀßÄê¤¢¤ê
1/14
EUR/USD
1.1535 (14²¯¥æー¥í)
1.1575 (5.25²¯¥æー¥í)
1.1600 (8.61²¯¥æー¥í)
1.1625 (13²¯¥æー¥í)
1.1650 (7.81²¯¥æー¥í)
1.1700 (7.07²¯¥æー¥í)
1.1765 (5.41²¯¥æー¥í)
1.1800 (8.68²¯¥æー¥í)
USD/JPY
157.00 (5.42²¯¥É¥ë)
157.05 (5.02²¯¥É¥ë)
158.00 (7.33²¯¥É¥ë)
162.00 (9.0²¯¥É¥ë)
GBP/USD
1.3380 (5.4²¯¥Ý¥ó¥É)
¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.15-1.18¤Ë¤«¤±¤ÆÉý¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1.1625¤Î¸½ºß¿å½àÉÕ¶á¤ËÂçµ¬ÌÏÀßÄê¤¢¤ê
¥É¥ë±ß¤ÏÀáÌÜ¿å½à160.00¤Ë¤ÏÆÃÃÊ¤ÎÀßÄê¤Ê¤·
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3380¤È²¼Êý¿å½à¤ËÀßÄê¤¢¤ê