¡¡½÷À12¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡×¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¶Ê¡Ö¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö°¦¤ÎÌð°õ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¡×¤Ê¤ÉÁ´Éô¤Ç7¶Ê¤òÈäÏª¡£¹ç´Ö¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¡£¡×¤â¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌß¤Ä¤¥Í¥¿¤Ç¤Ï¡¢¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¡¢¾®Ìî¤Þ¤¸¤á¤¬¡Ö¤Ê¡¼¤Ë¤£¡ª¤Ï¤ä¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡ª¡×¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂç´î¤Ó¡£¼Æºé¤¢¤«¤ê¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤¿¤·¡¢»ä¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤È¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¿¿»÷¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ë»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¡£¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£