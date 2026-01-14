°äÂ²¡ÖÁ´Á³È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ°¤ê´¶¤¸¤ë¡×¡¡·²ÇÏ°û¼ò±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯3¿Í»àË´½é¸øÈ½¡¡72ºÐÃË¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°û¤ó¤À»ö¼Â¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§
·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤¦¤¨¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢²ÈÂ²3¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï2024Ç¯5·î¡¢°ËÀªºê»Ô¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÄÍ±ÛÌ«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ÈÉã¿Æ¤Î´²¿Í¤µ¤ó¡¢ÁÄÉã¤ÎÀµ¹¨¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¸ãÏºÈï¹ð¤Ï°û¼ò¤Î±Æ¶Á¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÇÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢Åö»þ¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤ÏîÉîÄ¾õÂÖ¤Ç¡¢·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤Ï¡¢´ð½àÃÍ¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÍ±ÛÀµ¹¨¤µ¤ó¤ÎºÊ¡§
ÂÖÅÙ¤ò¸«¤Æ¤ë¤ÈÁ´Á³È¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
1·îËö¤Ë¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£