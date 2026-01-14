»êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç¡¢½é¤ÎEP¤è¤ê¥êー¥É¶Ê¡ÖË¿Æü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×MV¸ø³«¡¡ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÀÚ¼Â¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë
¡¡»êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç¤¬¡¢½é¤ÎEP¡Ø¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ù¤ò1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥êー¥É¶Ê¡ÖË¿Æü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê»²¹Í¡§¥Á¥»¥Ä¥Ê¥¬¥é¡¢Í¼Êý¤ÈÇ¡¢»êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç¡¢¤«¤é¤¢¤²ÊÛÅö¡Ä¡Ä¥í¥Ã¥¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¤Î¡Ö²¶¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡ª¡×Âè6²ó¡Ë
¡¡½é¤ÎEP¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Îø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢³ëÆ£¤¹¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÁÛ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿Á´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¡¥êー¥É¶Ê¡ÖË¿Æü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÀÚ¼Â¤ÊÅß¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤ËÎø¿´¤òÂ÷¤¹½Ö´Ö¤ò¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÊñ¤ß¹þ¤à¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ð¥éー¥É¤À¡£MV¤Ç¤â³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª»êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç¤Ï¡¢1·î16Æü¤ÎÌ¾¸Å²° HeartLand¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢½é¤ÎÅìÌ¾ºåÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢ー¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Ì¾¸Å²°¡¿Åìµþ¸ø±é¤ÏÁá¡¹¤Ë¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¡¢Âçºå¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯´°Çä¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë