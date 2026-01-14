NiziU¡¦MAYA¡¢½éÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡ÙÈ¯Çä²ñ¸«¥ì¥Ý¡¡¥á¥ó¥Ðー°¦¤Ë´¶ÎÞ ¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¸ì¤ë
¡¡NiziU¡¦MAYA¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛNiziU¡¦MAYA¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¤ÎÈ¯Çä²ñ¸«
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢HMV¡õBOOKS SHIBUYA¤Ë¤Æ¡¢NiziU¡¦MAYA¤Ë¤è¤ë´©¹ÔµÇ°¹çÆ±¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£NiziU¡¦MAYA¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¤¬2025Ç¯12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÌóÈ¾·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£MAYA¤Ï¡ÖÌó1Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î³¨ËÜ¤ò½àÈ÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¶³¨ËÜ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ØËÜÅö¤ËÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡NiziU¤Î¥á¥ó¥Ðー¤âÁáÂ®¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢½Ð¤ëÁ°¤«¤éÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£³¨ËÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤â¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¤ÎÁ°¤Ë³¨ËÜ¤ÎÂðÇÛ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤º¤Ä¡ØÆÏ¤¤¤¿¤è¡ª¡Ù¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡È¿¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ç´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¥á¥ó¥Ðー¤Î¡ËRIMA¤¬¡¢½é¤á¤ÆÆÉ¤àÉ÷·Ê¤òÆ°²è¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤àÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ø´¶Æ°¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÎÞ¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÆÏ¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÉ¤¤ÎÄ³¡Ö¥Ê¥Ó¡×¤¬ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Î¿§¤òÃµ¤·¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤ëÃæ¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¤¤äµ¤¤Å¤¤ò½Å¤Í¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£MAYA¤Ï¡Ö¿§¡¹¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ø¼«Ê¬¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡NiziU¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³¨ËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿MAYA¡£¡Ö³¨¤ÈÊ¸¾Ï¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¡¢¼«Ê¬¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦º¬ËÜ¤Ï°ì½ï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤é¤·¤µ¤¬³¨¤ÈÊ¸¤ÇÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMAYA¤Ï¡Ö¿§Ì£¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤â¡¢»ä¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¥Úー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMAYA¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥Úー¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ØÆú¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡¢¤Þ¤¿¥Ê¥Ó¤Á¤ã¤ó¤¬Æú¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¥·ー¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÆú¡É¤Ã¤Æ»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥Äー¥ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿·¤¿¤ÊÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¥·ー¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡³¨ËÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ê¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿·¤¿¤ÊÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿MAYA¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡ÖÂè2ÃÆ¡¢Âè3ÃÆ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡Ö»ä¤Ïº£²ó¡¢¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤³¨ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç·Ð¸³¤·¤ÆÆÀ¤¿´¶¾ð¤ä´¶À¤ò¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤Ê¤É¤µ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÀ¼³Ý¤±¤µ¤ì¤¿MAYA¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Á³¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»Ò¤¬Æ°¤¯»Ñ¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤é¡¢»ä¤â¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ì´¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Ó¤Á¤ã¤ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ2026Ç¯¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£MAYA¤Ï¡Öº£²ó¤³¤¦¤·¤Æ³¨ËÜ¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢NiziU¤È¤·¤Æ¤â¡¢MAYA¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿§¡¹³èÌö¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ç½Ð²ñ¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
Ê¸¡¦»£±Æ¡§°ëÉôÀµÏÂ
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëMAYA2002Ç¯¡¢ÀÐÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£9¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖNiziU¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£¥á¥¤¥ó¥«¥éー¤Ï»ç¡£
¢£NiziU¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ÖNizi Project¡×¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿9¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡£2020Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¡¢2022Ç¯¤ÎÅìºå¥Éー¥à¸ø±é¡¢2023Ç¯¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºº£¤â¤Ê¤ªÁ´À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë