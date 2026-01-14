¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡ØInto The Light ～ Another Edition ～¡Ù¡¡Ì¤¸ø³«¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¶ÌÅÄ»Ö¿¥¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¡ØInto The Light ～ Another Edition ～¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬1·î14Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡¢µÜ¸ÅÅç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿âÁ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹
¡¡ºòÇ¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡£2025Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿£³ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØInto The Light¡Ù¤â¹¥Ä´¤ÎÃæ¡¢¿·¤¿¤ËÌ¤¸ø³«¤Î°áÁõ¤âÆþ¤Ã¤¿¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û¶ÌÅÄ»Ö¿¥ ¼Ì¿¿½¸ ¡ØInto The Light ～ Another Edition ～¡Ù¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡Ê¤¿¤Þ¤À¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë2002Ç¯2·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹163cm¡£¼ñÌ£¡áÄà¤ê¡¢¥«¥é¥ª¥±¡£ÆÃµ»¡á²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¶âµû¤¹¤¯¤¤¡££²£°£±£·Ç¯¡ÖÂè£±£µ²ó¡×Á´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë