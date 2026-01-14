ºäÅì¶Ì»°Ïº¡ØÃÅ±º³õ·³µ¡Ù°¤¸Å²°»Ñ¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡¡¡Ö¹¬±¿¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤òÆÃ½¸¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2·î¹æ
¡¡ºäÅì¶Ì»°Ïº¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2026Ç¯2·î¹æ¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤¬1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºäÅì¶Ì»°Ïº¡ØÃÅ±º³õ·³µ¡Ù°¤¸Å²°»Ñ¤Ç¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡¡¡ØÃÅ±º³õ·³µ¡Ù°¤¸Å²°¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¢¸ÞÂåÌÜ¡¦ºäÅì¶Ì»°Ïº¡£¡ÖÏ·¤¤¤äÊÌ¤ì¤Î¤Ä¤é¤µ¤â¡¢¤Ï¤é¤ê¤È¼êÊü¤· ÅÁÅý¤Î·Ñ¾µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï½¼¼Â¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö¹¬±¿¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¡£ º£Ç¯¤³¤½±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£³Æ³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¸ÀÍÕ¤«¤é¥Ï¥Ã¥Ôー¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à½¬´·¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿Í´Ö¤Î»×¹Í¡¢¹ÔÆ°¡¢´¶¾ð¡¢µ²±¡¢´¶³Ð¡¢±¿Æ°¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤Î»ÊÎáÅã¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤ÄÇ¾¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÃæÌî¿®»Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖÇ¾²Ê³Ø¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹ ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ø±¿¤Î¤¤¤¤¿Í¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤â·ÇºÜ¡£±¿¤Î¤è¤µ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¤ò¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡¡µÓËÜ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£Âç¤¤Ê´íµ¡¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±¿¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤É¤óÄì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¿¿Íý ¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤³¤½µ¡·ù¤è¤¯¤¤¤è¤¦¡×¤Ç¤ÏÃæ±à¤Î³èÌö¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤¯¡£
¡¡40ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÃÙºé¤¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²ÏÆâÂçÏÂ¡£2023 Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ø¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨»Ï¤á¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡¡Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢±¿¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ーー¡£¡ÖËèÆü¤¬¥Ï¥Ã¥Ôー¡ª ¿ÍÀ¸¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤ª¼é¤ê½¬´·¡× ¤Ç¤ÏÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò¡¿°©ºä¹ä¡¿½ÕÉ÷Äâ¾®Ä«¡¿·î¾ë¤«¤Ê¤È¡¿±ÊÈøÍ®Çµ¡¿ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¿Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¿¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¿È¬ÅèÃÒ¿Í¤Ë¥²¥óÃ´¤®¤ä¡¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÆôÁÎ¤Ç¤¢¤ëÀÄ»³½ÓÆ¡¤Ï¡¢5ºÐ¤Î¤È¤¤ËÊ©¤ÎÆ»¤Ø¡£Áµ¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÇº¤á¤ë¿Í¡¹¤Ë¶µ¤¨¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö93ºÐ¤ÎÏ·»Õ¤¬Àâ¤¯ ¶ì¤·¤ß¤Ï¤ª¼á²à¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡× ¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¹¬¤»¤òµá¤á¤Æ¤ÎÎ¹¡×¤È¸ì¤ëÏ·»Õ¤Ë¡¢¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÊ¹¤¯¡£
¡¡2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶¥µ»ÊÌ»ëÄ°Î¨¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ìーÃË»Ò¤¬1 °Ì¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÆüËÜ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¼«¹ñ¤ÎÂåÉ½°Ê¾å¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿ー¥Áー¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¼ç¾¤¬¡¢ÀäÂÐÅª¥¨ー¥¹¤ÎÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¡£¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ëÆü¡¹¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¤Ï¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤ÈÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡2025Ç¯8～9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ´¤ê¶¯¤µ¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤Î»Ñ¤¬´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥×¥í¥êー¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃË»ÒÂåÉ½¼ç¾¡¦ÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤ÎËå¤À¡£ìÅÍß¤Ë¾¡Íø¤òµá¤áÂ³¤±¤ëÈà½÷¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ïーー¡£ÀÐÀî¿¿Í¤¡Ö¥ß¥¹¤ò¶²¤ì¤º¡¢ÂÇ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ë¡×¤â·ÇºÜ¡£
¡¡1998Ç¯¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö·¹¼ÐµÜÀê¤¤¡×¡£°ÊÍè¡Ö¥º¥Ð¥ê¸À¤¤Åö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤·¤ÆÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ç®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£»×¤¤Î©¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë³«¤¤¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤ÊÊÌºýÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡ÖÃæÄÅÀî¤ê¤¨¤Î·¹¼ÐµÜÀê¤¤2026¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
