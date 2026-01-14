¶ÈÌ³Ç½ÎÏ¤ÎÙèÙé¤äÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤àÈ¯¸À¡ÄÊ¡²¬¤¬¶âÌÀµ±Á°´ÆÆÄ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿»ö°Æ¤òÊó¹ð
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï14Æü¡¢Á°´ÆÆÄ¤Î¶âÌÀµ±»á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿»ö°Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤éÂè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò´Þ¤à»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î4ÆüÉÕ¤Ç¶âÌÀµ±»á¤È¤Î´ÆÆÄ·ÀÌó¤ò¹ç°Õ²òÌó¡£Íâ5Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î»ö°Æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ£¿ô²ó¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕËô¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³Ç½ÎÏ¤òÙèÙé¤¹¤ëÈ¯¸À¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤àÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¡×
¡ÖÎáÏÂ7Ç¯11·î¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁª¼ê¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¼þ°Ï¤¬´íµ¡´¶¤äÉÔ°Â¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤Ê¤¤¤·ÂÖÍÍ¤Ë¤è¤ë¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¡ÖÎáÏÂ7Ç¯11·î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜÍèÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¶¯¤¤¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ë½ÎÏ¤Ê¤É¤ÎÍ·ÁÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ÄÊÌ¤Î¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î·Ð°Þ¤ä·ÑÂ³À¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤ò´Þ¤á¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶âÌÀµ±»á¤È¤Î·ÀÌó·ÑÂ³¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î·ï¤ÏÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Î´ÉÍý´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ë¤â½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ï´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë½èÊ¬¤òÈ¯É½¡£¼èÄùÌò¤Î¼Ç¤¡¢Éû¼ÒÄ¹¤Î¸ºÊð¡¢²ñÄ¹¤ª¤è¤ÓÉû¼ÒÄ¹¤ÎÌò¿¦¼Ç¤¡¢¶¯²½ÉôÄ¹¤Î¹ß³Ê¤È¸ºÊð¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¢¦¾ï¶Ð¼èÄùÌò
·ë¾ë¹ÌÂ¤ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ä¼èÄùÌò¼Ç¤¢¨1·î31ÆüÉÕ
»³¸ý¶Ñ ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡Ä¸ºÊð10%(3¤«·î)
¢¦Èó¾ï¶Ð¼èÄùÌò
Àî¿¹·É»Ë ¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ä²ñÄ¹¼Ç¤¢¨¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÎ±Ç¤
Î©ÀÐ·ÉÇ· ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡ÄÉû¼ÒÄ¹¼Ç¤¢¨¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÎ±Ç¤
¢¦¤½¤ÎÂ¾
ÌøÅÄ¿ÌÀ ¥Á¡¼¥à¶¯²½ÉôÄ¹¡Ä¶¯²½Ã´Åö¤Ø¹ß³Ê¡¢¸ºÊð10%(3¤«·î)
Á°ÅÄ¸¸ç ´ÉÍýÉôÉôÄ¹¡Ä¤±¤óÀÕ¢¨½Ð¸þ²ò½ü
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐºö¼¼¤Î¾ïÀß¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ù¥¤¥é¥ó¥¹¥«¥á¥éÀßÃÖ¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¦½¤¤È¤¤¤Ã¤¿·¼È¯³èÆ°¤Î¶¯²½¡¢Á´Ìò¿¦°÷¤«¤é¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Àë¸À½ñ¤ÎÄó½Ð¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼èÄùÌò¤òÁªÇ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò¼õ¤±¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤È·ÑÂ³Åª¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âÄ´ºº¤Ç¿·¤¿¤Ê°ãÈ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÂ®¤ä¤«¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤éÂè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò´Þ¤à»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î4ÆüÉÕ¤Ç¶âÌÀµ±»á¤È¤Î´ÆÆÄ·ÀÌó¤ò¹ç°Õ²òÌó¡£Íâ5Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î»ö°Æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ£¿ô²ó¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕËô¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³Ç½ÎÏ¤òÙèÙé¤¹¤ëÈ¯¸À¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤àÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¡×
¡ÖÎáÏÂ7Ç¯11·î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜÍèÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¶¯¤¤¼¸ÀÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ë½ÎÏ¤Ê¤É¤ÎÍ·ÁÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ÄÊÌ¤Î¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î·Ð°Þ¤ä·ÑÂ³À¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤ò´Þ¤á¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶âÌÀµ±»á¤È¤Î·ÀÌó·ÑÂ³¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î·ï¤ÏÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Î´ÉÍý´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ë¤â½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ï´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë½èÊ¬¤òÈ¯É½¡£¼èÄùÌò¤Î¼Ç¤¡¢Éû¼ÒÄ¹¤Î¸ºÊð¡¢²ñÄ¹¤ª¤è¤ÓÉû¼ÒÄ¹¤ÎÌò¿¦¼Ç¤¡¢¶¯²½ÉôÄ¹¤Î¹ß³Ê¤È¸ºÊð¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¢¦¾ï¶Ð¼èÄùÌò
·ë¾ë¹ÌÂ¤ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ä¼èÄùÌò¼Ç¤¢¨1·î31ÆüÉÕ
»³¸ý¶Ñ ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡Ä¸ºÊð10%(3¤«·î)
¢¦Èó¾ï¶Ð¼èÄùÌò
Àî¿¹·É»Ë ¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ä²ñÄ¹¼Ç¤¢¨¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÎ±Ç¤
Î©ÀÐ·ÉÇ· ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡ÄÉû¼ÒÄ¹¼Ç¤¢¨¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÎ±Ç¤
¢¦¤½¤ÎÂ¾
ÌøÅÄ¿ÌÀ ¥Á¡¼¥à¶¯²½ÉôÄ¹¡Ä¶¯²½Ã´Åö¤Ø¹ß³Ê¡¢¸ºÊð10%(3¤«·î)
Á°ÅÄ¸¸ç ´ÉÍýÉôÉôÄ¹¡Ä¤±¤óÀÕ¢¨½Ð¸þ²ò½ü
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐºö¼¼¤Î¾ïÀß¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ù¥¤¥é¥ó¥¹¥«¥á¥éÀßÃÖ¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¦½¤¤È¤¤¤Ã¤¿·¼È¯³èÆ°¤Î¶¯²½¡¢Á´Ìò¿¦°÷¤«¤é¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Àë¸À½ñ¤ÎÄó½Ð¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼èÄùÌò¤òÁªÇ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò¼õ¤±¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤È·ÑÂ³Åª¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âÄ´ºº¤Ç¿·¤¿¤Ê°ãÈ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÂ®¤ä¤«¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£