¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û¹á¹Á±Ñ»ú»æ¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤¬25Ç¯¤è¤êÈ¾¸º¤·¡¢480Ëü¡Á580Ëü¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¹¤ë»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤òÊó¤¸¤¿¡£ÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¿È¯¤·¡¢ÆüËÜÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¹ñÌ±¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤«¤é¹á¹Á¤ò´Þ¤à³¤³°¤Ø¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤Ï1²¯6500Ëü¡Á1²¯7500Ëü¿Í¤È¡¢25Ç¯¤Î1²¯5500Ëü¿Í¤ò¾å²ó¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤À¡£´Ú¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¿¥¤¤¬ºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÎ¹¹ÔÀè¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÎÅúÊÛ¸å¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬¹ñÆâ¤ÎÂç¼êÎ¹¹Ô³Æ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹ÔµÒ¤ò½¾Íè¤Î6³ä¤Þ¤Ç¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£