ÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ö2Ç¯Á°¤È¤«¤Î¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¡×¾Ð´éÅê¹Æ¡¡PTSD¤«¤é¤ÎÉüÄ´²þ¤á¤Æ¤Ä¤Å¤ë
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤ÎÅê¹Æ¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥È¥ë¥³¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤ÅÏî´¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î³¹¤Ï¤«¤Ê¤êºä¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¡¢Â¹øÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡ª¾Ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö2Ç¯Á°¤È¤«¤Î¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ã¤Æ¡£Ï¢Æü¤Î¶ÚÆùÄË¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯6·î¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Æ±7·î°Ê¹ß¤ËÃ´ÅöÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£24Ç¯8·î31Æü¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯9·î1Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖPTSD¡¡¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£