¤¯¤ê¤£¤à¾åÅÄ¤¬¿¼¹ï¤Ê¶²ÉÝ¾É¤ò¹ðÇò¡ÖÉÝ¤¤¡ªÉÝ¤¤¡ª¤â¤¦ÌµÍý¡ª¡×¥Ü¥¿¥óÏ¢ÂÇ¤Ç¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¡Ö£³£°ÉÃ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬£Ä£Å£Å£Ð¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤¬£±£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¾É¤ò¸ì¤ëÌë¡×¡£¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¿µ¤¤Ê¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø£±½µ´Ö¡¢¤³¤³¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ø¤ä¤Ù¤¨¡ª¤ä¤Ù¤¨¡ª¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡Ø¼«Ê¬¤Ç¤Ï½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡Ä¡£¤¤¤ä¡¢²¶¡¢ÊÄ½ê¥À¥á¤Ê¤Î¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö£±¥«·î¤°¤é¤¤Á°¤Ë£Í£Ò£É¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¾ÇÈ¤òÂ¬¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ØÉÝ¤«¤Ã¤¿¤é²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ç¤â¡¢²¡¤¹¤È¥À¥»¤¨¤è¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÉÝ¤¤¤±¤É¡££±¥«·îÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë£³£°ÉÃ¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ØÉÝ¤¤¡ªÉÝ¤¤¡ªÉÝ¤¤¡ª¤â¤¦ÌµÍý¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤òÏ¢ÂÇ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¤Ã¤Æ´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡£Ï¢ÂÇ¤·¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡Ø¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡¢ÊÌ¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¡Ê£Í£Ò£É¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤²¤¨ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¡£¡Ø¤ä¤Ù¤¨¡Ä¡£²¶¡¢¤³¤ì¡¢¤â¤¦°ì²ó¤Ï²¡¤»¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤ÏÃ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤À¤±¤É¡Ø¤è¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤è¤¦¡Ù¤È¡£Ê¶¤é¤ï¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¤Ã¤Æ¡£¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤ó¤Î¤¬¡ÊÇ¾ÇÈ¤Ç¡Ë¥Ð¥ì¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡©¤È¡£¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡ÊÇ¾¤¬¡Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¡ØÀèÀ¸¡¢´µ¼Ô¤Ï¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤È¤«¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£²¶¡¢¼¡¤Ë£Í£Ò£É¤ËÆþ¤ë¤ÎÉÝ¤¤¤â¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÄ½ê¶²ÉÝ¾É¤Î¿Í¡¢Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£