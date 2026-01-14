Novel Core¡¢¡È¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¡É¤ò¹ð¤²¤ë¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡ÙËÜÆüÈ¯Çä¡õ¿·¶Ê¡Ö¤¢¤ä¤È¤ê¥³¥ó¥Æ¥Ë¥å¡¼¡×MV¸ø³«
Novel Core¤¬¡¢1·î14Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¤¢¤ä¤È¤ê¥³¥ó¥Æ¥Ë¥å¡¼¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖPERFECTLY DEFECTiVE¡Ê´°àú¤ÊÉÔÎÉÉÊ¡Ë¡×¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢ÉÔÂ·¤¤¤ÇÏÄ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡È´°Á´¤Ê¼«Ê¬¡É¡£¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥ºÉÔÇ½¤Ê²»³ÚÀ¤È¼«¿È¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢Novel Core¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Ã©¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤³¤ì¤¬Novel Core¤À¡×¤È¸À¤¨¤ëÌ¾»É¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼4ºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡È¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¡É¤ò¹ð¤²¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤È¤¢¤ï¤»¤ÆMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ä¤È¤ê¥³¥ó¥Æ¥Ë¥å¡¼¡×¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¥ë¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤¤¿Novel Core¤Î²»³ÚÀ¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¼Á´¶¤ò½Å¤Í¡¢¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¼«Á³¤È¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¡¢ÍÙ¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¡ß¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¡¦¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
MV¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Novel Core¼«¿È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²Ð¼ï¡¢±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òHasegawa¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Î´¶¾ð¤òÄ¾´¶Åª¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤âºÝÎ©¤ÄMV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¹ØÆþ¡§https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG
¢§¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
01.Overture for PERFECTLY DEFECTiVE
02.DiRTY NASTY
03.¥Ó¥ê¥Ó¥ê feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)
04.¤¢¤ä¤È¤ê¥³¥ó¥Æ¥Ë¥å¡¼
05.¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤
06.Wake Up! TOKYO
07.FRiENDS
08.Skit
09.2025.11.07 (demo)
10.HAPPY 365
11.HANERO!!!
12.C.O.R.E
13.EVER EVER GREEN
14.¥×¥é¥¤¥É
◾️¡ãBiRTH OF CORE: Lv.25¡ä
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡ËOPEN 17:30 / START 18:30
²ñ¾ì¡§¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó
03-3499-6669¡Ê·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á°Çä¤ê¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ë
°ìÈÌ¡¡\7,500¡ÊÀÇ¹þ)
³Ø³ä¡¡\6,500¡ÊÀÇ¹þ)
¤°ìÈÌÈ¯Çä ¡ÊÀèÃå¡Ë
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00 ~
https://eplus.jp/novelcore/
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨³Ø³ä¤ÏÆþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿»£±ÆÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¤³¤à¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü·¼Ì¿¿¤Ï¾¦ÉÊ²½¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¸ø±éÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ·²ø²æÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï³Æ¼«¤ÎÀÕÇ¤¤È¤´È½ÃÇ¤Î¤â¤È¡¢½½Ê¬¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¡ãPERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026¡ä
¡¦2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó
03-3499-6669 (·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00)
¡¦2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ PENNY LANE24
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥é¥¤¥Ö
050-3504-8700 (Ê¿Æü11:00¡Á18:00)
¡¦2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Rensa
OPEN 16:00 / START 17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§GIP
GIP¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à (https://www.gip-web.co.jp/t/info)
¡¦2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå BIGCAT
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§YUMEBANCHI (Âçºå)
06-6341-3525 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00)
¡¦2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬ UNITEDLA
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ
0570-09-2424 (Ê¿Æü¡¦ÅÚÍË¡§11:00¡Á15:00)
¡¦2026Ç¯6·î19Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° DIAMOND HALL
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
052-320-9100 (12:00¡Á18:00)
¡¦2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â´Þ¤à¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â ¡¡¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
°ìÈÌ¡§\6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³Ø³ä¡§\5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡¡¡¡
https://eplus.jp/novelcore/
¤ºÇÂ®¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡¡¡¡
https://eplus.jp/novelcore/
¥ºÇ½ª¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
https://eplus.jp/novelcore/
¦°ìÈÌÈ¯Çä
3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¢¨¹ØÆþËç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ 1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Æþ¾ì¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ßÆþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿»£±ÆÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¤³¤à¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤Ï¾¦ÉÊ²½¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¸ø±éÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¦²ø²æÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï³Æ¼«¤ÎÀÕÇ¤¤È¤´È½ÃÇ¤Î¤â¤È¡¢½½Ê¬¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
