◾️w.o.d.¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
Ë»¤·¤¯²á¤®¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Æü¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¤¤¿¤¤¡£
ÉáÄÌ¤ÊÆü¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£
w.o.d. ¥µ¥¤¥È¥¦¥¿¥¯¥ä(Vo¡õGt)
¤Ê¤ª¡¢1·î28Æü¤Ë¤Ï¼«¿È2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëEP¡ØYOU ONLY LIVE ONCE. EP¡Ù¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãTOUCH THE PINK MOON¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕÃæ¤À¡£¤³¤Î´ë²è¤Ïw.o.d.¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·É°¦¤¹¤ë¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô¤ò¾·¤³«ºÅ¤¹¤ë²»³Ú¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ïµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢4·î16Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¢4·î18Æü¤ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA¡¢4·î23Æü¤ÎÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤ÎÅìÌ¾ºå3²ñ¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
◾️¡ÖÉáÄÌ¤ÊÆü¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://wod.lnk.to/AnOrdinaryDay
◾️¡ØLOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku¡Ù
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://wod.lnk.to/LOVEBUZZTour_ZeppShinjuku
¢§¼ýÏ¿¶Ê
M1.UNINSTALL
M2.STARS
M3.¼º¿À
M4.THE CHAIR
M5.Fullface
M6.¥¤¥«¥í¥¹
M7.1994
M8.¥¹¥³¡¼¥ë
M9.lala
M10.´î·à
M11.DAWN
M12.ÇòÃëÌ´
M13.¤¢¤é¤·¤Î¤è¤ë¤Ë
M14.TOKYO CALLING
M15.ÍÙ¤ë°¤Êò¤Ë¸«¤ë°¤Êò
M16.My Generetion
M17.¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥ê¥Ô¡¼¥È
M18.BURN MY BEAUTIFUL FANTASY
M19.Sunflower
◾️¡ãw.o.d. presents ¡ÈTOUCH THE PINK MOON¡É¡ä
2026Ç¯
4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó
VENUE OPEN 16:30 /FLOOR OPEN 17:30/START18:30
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA
VENUE OPEN 16:00 / FLOOR OPEN 17:00/ START18:00
4·î23Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
VENUE OPEN 16:30/ FLOOR OPEN 17:30/ START18:30
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§5,500±ß¡Ü1D
¥¤¥Ù¥ó¥ÈHP¡§https://www.touchthepinkmoon.com
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë19:00¡Á1·î19Æü¡Ê·î¡Ë23:59
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/wod-tour26/
