ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤ÎTOB²Á³Ê¡¢1³ô1Ëü6300±ß¤«¤é1Ëü8800±ß¤Ë¡¡»Ô¾ì¤Î³ô¹â¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ°ú¤¾å¤²
ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤Î³ô¼°¤òÈó¸ø³«²½¤¹¤ë·×²è¤ò½ä¤ê¡¢¥È¥è¥¿ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Ï14Æü¡¢TOB¡¦³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¤Î²Á³Ê¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤Ï¸½ºß¤Ï¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤¬¼çÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìó100Ç¯Á°¤Ëµ¡¿¥¤êµ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ö¸»Î®´ë¶È¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î³ô¼°¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤Ê¤É¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¤¬Çã¤¤½¸¤á¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤òµîÇ¯6·î¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î³ô¹â¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤Î³ô²Á¤¬TOB²Á³Ê¤ò¾å²ó¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢³ô¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤·¤¿Êý¤¬¤â¤¦¤±¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢TOB¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¤¦¤±¡¢¥È¥è¥¿ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Ï14Æü¡¢TOB²Á³Ê¤ò½¾Íè¤Î1³ô1Ëü6300±ß¤«¤é1Ëü8800±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³«»Ï»þ´ü¤Ï2·î¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1·î15Æü¤ËÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£